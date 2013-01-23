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Русский легион гоняет туарегов по Сахаре

№ 3(345) от 24.01.2013 [ «Аргументы Недели » ]

Русский легион гоняет туарегов по Сахаре
bbc.co.uk

На западе Африки – в Мали – продолжаются бои французских войск с восставшими племенами туарегов. После первых неудач французы всё-таки начали наступление. Произошло это после того, как в бой вступили бойцы 1-го Бронекавалерийского полка Иностранного легиона, дислоцированного в городе Оранж. Это неудивительно – в этом подразделении служит много русских парней. Так сложилось исторически.

Полк был сформирован в далёком 1921 году из бежавших от большевиков белых казаков.Они обосновались в Тунисе, где в песках Сахары и родилась эта уникальная воинская часть. Вынужденные служить под чужим флагом казаки называли себя французами. Пусть не по праву рождения, а по «пролитой крови». Они сражались во многих войнах и почти не проигрывали.

С тех пор многое изменилось. Кавалеристы сменили своих чистокровных коней на бронированные автомобили и танки. Однако в части традиционно служит много выходцев из России. Сейчас в Мали находятся семь эскадронов 1-го Бронекавалерийского полка. Общая численность солдат составляет почти 900 человек. Ими командует полковник Жан-Кристоф Бешон. Под его руководством полк уже отбил у исламистов несколько стратегически важных городов.Это была первая победа французских войск в Мали.

По последней информации, «русский легион» готовится к дальнейшему наступлению на север страны – на город Тимбукту.Сейчас в этом населённом пункте находится столица самопровозглашённого государства туарегов – Азавад.

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