Сбор чеков отменяется

Работник, побывавший в командировке, не обязан отчитываться о том, на что именно он потратил суточные. Просить у сотрудника чеки и квитанции бухгалтерия не вправе. Такую информацию на днях распространил Минфин России.

Требуя у сотрудника подтверждения трат, бухгалтеры, как правило, ссылались на то, что расходы предприятия или учреждения на выплату суточных должны быть документально обоснованы. Минфин в Информационном письме от 11.11.11 № 03-03-06/1/741 уточнил, что единственным документом, подтверждающим эти расходы, является командировочное удостоверение. Именно в нём обозначено количество дней, за которые работник получил суточные. Детально отчитываться по своим тратам во время командировки сотрудник не обязан.