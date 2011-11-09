В грузинской войне участвовали роботы?

Завершается работа над новым фильмом «Август. Восьмого» о грузинской войне 2008 года. Уже сейчас картина вызывает массу споров.

В отличие от «скороспелого» фильма «Олимпиус Инферно» здесь упор будет делаться не на политическую составляющую, а на человеческую историю. По сюжету разведённая москвичка Ксения едет отдохнуть в Сочи, а своего семилетнего сына Артёма отправляет к его отцу на Кавказ, где тот проходит службу. Узнав о том, что именно в тех местах начались военные действия, Ксения спешит в пылающую страну, чтобы спасти сына.

Подробности сюжета держатся в глубокой тайне. С одной стороны нас ожидает мощный военный экшен. С другой – на официальных плакатах присутствуют человекоподобные роботы. Создатели фильма говорят, что в картине будут фантастические существа вроде Огненного демона, Роботозавра и т.п.

Зритель в панике, не знает, к чему готовиться. Основания для оптимизма даёт имя режиссёра фильма Джаника Файзиева. Он считается специалистом по блокбастерам и человеком здравомыслящим. Поэтому есть надежда, что роботы не являются реальными персонажами фильма.