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Виновник найден: это снег!

Но коммунальщиков наказали – оставили на Новый год без выходных

№ 51(241) от 29.12.2010 [«Аргументы Недели Санкт-Петербург», Игорь АЛЕКСАНДРОВ ]

«Во всем виноват снег, который шел несколько недель подряд»,  – заявила губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко на заседании городского правительства. 

По распоряжению губернатора чиновники отправятся на новогодние каникулы после того, как с улиц города исчезнут снежные завалы. Теперь за каждый район будет отвечать «специально закрепленный вице-губернатор».

Увы, нынешняя ситуация очень напоминает прошлогоднюю. После первых обильных снегопадов последовала затянувшаяся полуторамесячная пауза, а именно столько времени не собиралось городское правительство для принятия необходимых решений. Потом последовала волна недовольства горожан, которых нынешней осенью чиновники заверяли о стопроцентной готовности городского хозяйства к снегопадам. Ситуацию разогрели  эмоциональные обвинения в адрес городских властей и сотни покалеченных из-за гололеда петербуржцев. Плюс к тому два смертельных случая. Даже на пленарном заседании Госдумы прозвучал вопрос о тяжелом положении с уборкой снега в Северной столице. И наконец-то на головы ответственных за чистоту в городе обрушились кары.

«Не надо нагнетать ситуацию»

Несмотря на то что губернатор грозно попросила глав районных администраций, не справившихся с уборкой снега, искать другую работу, они все же с облегчением вздохнули. Кадровые перестановки в верхнем эшелоне питерской власти с ситуацией по уборке снега, как оказалось, не связаны. Зато город расторгает договор с ОАО «Петроградская автобаза Спецтранс», которое не справилось с уборкой Петроградского района. А 7-му «Спецтрансу» будет предложено сменить руководителя. По словам губернатора, им будет выдан «волчий билет». Перед акционерами предприятия будет поставлен вопрос об освобождении главы предприятия от занимаемой должности. Директорам «Комплексного центра благоустройства» Геннадию Цветову и компании «Центр» Владимиру Абраменко объявлены выговоры. Досталось от губернатора и главе администрации Петроградского района Алексею Делюкину. Впрочем, в Адмиралтейском и Кировском районах ситуация тоже не лучше.

Председатель жилищного комитета Юрий Осипов сообщил о том, что освобождены от занимаемых должностей несколько глав жилкомсервисов, руководитель ГУДСП «Гражданское», двое глав ГУЖА (Кировского и Петроградского районов), ряд управляющих организаций также «обезглавлены».

Но не только на тех, кто отвечает за чистоту в городе, была направлена критика губернатора. «Я очень благодарна средствам массовой информации, которые объективно освещают обстановку в городе, – заявила Валентина Матвиенко. – Но не надо нагнетать ситуацию. Снегопады – проблема не только Петербурга. Вот, например, я недавно была в Берлине. Там тоже выпало много снега, но его вообще никто не чистит. Там нет снегоуборочной техники. В Лондоне вот уже четвертый день не могут убрать территорию аэропорта, чтобы взлетели самолеты. Отменены тысячи рейсов. Мы же в Петербурге работаем без сна и отдыха. У меня, например, уже третий месяц практически не было ни одного выходного. И в городе даже в самый сильный снег не было транспортного коллапса. Снег убирали всегда». Губернатор призвала журналистов не акцентировать внимание на проблеме невывезенного снега. Она считает, что СМИ перегибают палку и пытаются заработать политические дивиденды.

С новыми силами

Нетрудно было догадаться, что после заседания правительства коммунальщики все силы и энергию бросят на ликвидацию сугробов на центральных улицах, где чаще всего ездят руководители города. Эти трассы сегодня вычищены до асфальта. Площадь Пролетарской диктатуры перед Смольным и все прилегающие к нему территории убраны идеально, европейские столицы позавидуют! Еще бы, ведь городская администрация заказала уборку своей территории, как сообщали СМИ, почти за миллион рублей. Чтобы расчищать весь город по таким расценкам, потребуется пятая часть его бюджета.

Хроника абсурдной борьбы со снегом продолжается теперь день и ночь. Иду по только что вычищенному тротуару и не могу понять, почему его тут же огораживают сигнальной лентой. Через пять минут на мостовую летят с крыши глыбы льда. А если это сделать наоборот?

В декабре, когда город уже был завален сугробами, наконец-то были подведены итоги конкурса на лучшее предложение по борьбе с сосульками. Победитель, предложивший наилучший способ, получил от городских властей приз – 1 млн. рублей. Вот только внедрять эти технологии по утеплению чердаков можно будет с будущего лета.

Сегодня, заглянув на маленькие улочки в центре города или в спальные районы, можно четко спрогнозировать, что до весны коммунальщикам выходных и праздников не видать. Опросы показали, что петербуржцы  настолько разуверились в руководителях  ЖКХ, что даже перестали на них жаловаться. Первые лица за вторых, похоже, уже не отвечают, а вторые и третьи просто вяло исполняют распоряжения первых или игнорируют их вообще. Механизм исполнения решений стал буксовать так же, как колеса снегоуборочной техники.

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