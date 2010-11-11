Скандал с оглаской предательства полковника Щербакова не был случайным?

По некоторым данным, скандал с оглаской факта предательства полковника СВР Щербакова, выдавшего группу нелегалов в США, не был вызван случайной утечкой информации. Конечная цель этой публичной акции - обратное вливание СВР в ФСБ и смещение руководителя СВР М.Фрадкова. Такое мнение в беседе с корреспондентом «Аргументов.ру» высказал высокопоставленный источник в ФСБ России.

– Именно наша служба проводила расследование провала агентов-нелегалов СВР, как контрразведывательная структура. Естественно, это не могло быть сделано без ведома высшего политического руководства страны. Точнее, одной из ветвей этого руководства. Ради одной строчки в газете: «Выделение СВР из КГБ все больше критикуют. Активным сторонником обратного процесса среди прочих является глава Совбеза Николай Патрушев» и было затеяно все разоблачение, – подчеркивает собеседник.

По его словам, он лично «противник такого слияния, так как во время всех реорганизаций падает разведактивность, снижается возможность получения информации. Это можно делать, но не так как у нас – с плеча и в срок до очередного съезда партии».

Источник уточнил, что «есть очень серьезные вопросы к структуре контрразведывательного обеспечения в самой структуре СВР. Но есть вопросы и к нашей конторе, которая в конечном итоге за это отвечает».

Тем более, что именно ФСБ подчиняется Пограничная службы, которая отвечает за охрану границы и имеет одной из задач отсеивать секретоносителей, пытающихся выехать за границу, даже в страны СНГ. Он уточнил, что «Щербаков «уходил» через коридор на Украине, а дальше покинул континент с помощью американских дипломатов».

Собеседник подчеркнул, что руководство, точнее его аппарат, «долго не мог решить, какому СМИ отдать сенсацию. Решили «Коммерсанту» в свете последних событий».

Собеседник уточнил, что не одобряет подобных методов «решения вопроса о полномочиях той или иной структуры. Все нужно делать тихо, а сейчас американцы над нами в очередной раз смеются».