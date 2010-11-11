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Старые проблемы на новый лад

Негосударственному радиовещанию – 20 лет

№ 44(234) от 11.11.2010 [«Аргументы Недели Санкт-Петербург», Алексей КЛЮЧЕВ ]

Старые проблемы на новый лад

Как сохранить социальную миссию коммерческим радиостанциям? Как двигаться вперед, готовясь к переходу на цифровое вещание? И наконец, кому доверить микрофон? Этим и другим вопросам, которые каждый вещатель пытается решить для себя, был посвящен круглый стол под эгидой Некоммерческой организации «Фонд развития и поддержки средств массовой информации».

Питерских журналистов, политологов, преподавателей и студентов журфака собрала круглая дата: 20 лет назад в Москве и Ленинграде впервые в Советском Союзе вышли в эфир частные радиостанции.

До октября 1990-го в электронном пространстве страны работали только государственные СМИ. По 1-й программе вещало Всесоюзное радио, по 2-й«Маяк», по 3-й – региональные радиостанции (они были двойного подчинения – Гостелерадио и исполкомов местных Советов народных депутатов). Исключение сделали только для Северной столицы, где Ленинградское радио можно было слушать на «1-й кнопке». Существовали, разумеется, и волновые музыкальные станции, например, первый в стране стереофонический радиоканал «Ленинград» на частоте 4,44 метра. Но этот продукт был тоже исключительно государственным.

Информационно-музыкальный бум

И тут на гребне перестройки и демократизации новое явление – информационно-музыкальный бум частных радиостанций. Почти одновременно в Ленинграде получили лицензии на вещание и начали работать «Радио Балтика», «Открытый город», «ИМА-ПРЕСС-радио», «Европа Плюс», «Рокс».

«Пионером независимого радиовещания можно считать «Радио Балтика», – констатирует доцент кафедры телевидения и радио факультета журналистики Санкт-Петербургского государственного университета Валентин Ковтун. Первые передачи радиостанции звучали по радиотрансляционной сети в арендованное у Ленинградского радио время. С 25 марта 1991 года началось регулярное вещание «Радио Балтика» в диапазоне 205 м (1458 кГц) на средних волнах из собственного помещения на улице Графтио.

«Вначале все мы располагались в одной комнате, – вспоминает ведущая «Радио Балтика» Вера Писаревская, – и у нас была одна на всех пишущая машинка. И, кроме телефона, других средств получения информации просто не было. Работали из крохотной студии вместе со звукорежиссером. Журналист, который читал новости, находился «за стеклом» и сам включал микрофон тумблером. Очень много места занимал пульт совершенно невероятных размеров…»

«…Мы можем не передавать музыку из «Лебединого озера», когда это делают другие»

Во время путча 1991 года «Радио Балтика» стало своего рода островом правды в Ленинграде. Горожане даже построили баррикады перед редакцией, чтобы защитить «голоса демократии». Станция вела передачи на одной частоте с «Открытым городом» по 4 часа каждая. Информацию добывали из всех доступных источников. Например, 20 августа в эфире прозвучал телефонный разговор журналиста Георгия Урушадзе, находившегося в Москве, с «форосским пленником» Михаилом Горбачевым. Именно в ту пору, например, директор радио «Открытый город» Александр Михайлов сказал: «Самое большое открытие для нас – это то, что мы можем не передавать музыку из «Лебединого озера», когда это делают другие».

Валентин Ковтун так охарактеризовал зарождение питерского радиорынка: «До 1994 года в радиоэфире города практически отсутствовала конкуренция между радиостанциями. Безусловным лидером продолжало оставаться Ленинградское радио с его громадной проводной сетью, а коммерческие радиостанции «Европа Плюс», «Радио Балтика» и «Радио Рокс» собирали более 90% аудитории УКВ- и FM-диапазонов. За первые три года их аудитория увеличилась приблизительно в два раза.

В борьбе за рейтинг

Гонка за рейтингами между коммерческими радиостанциями, наметившаяся с середины 90-х, обострилась к началу нового столетия. Дело в том, что сугубо музыкальная станция окупается сравнительно быстро. Основные затраты: эксплуатация передатчика, аренда помещений, пара музыкальных редакторов с «музыкальным автоматом» для составления плей-листов и человека четыре, «читающих новости» из Интернета. Далее – от желания и возможностей конкретного учредителя. Именно этим и объясняется огромное количество музыкальных станций.

Другое дело – создать социально-заметный продукт с собственным производством новостей, полномасштабными дискуссионными и информационно-музыкальными передачами, иначе говоря – с полнокровной, как на государственном радио, Службой информации. Именно такую задачу поставила в 2007 году обновленная редакционная команда «Радио Балтика».

Выступая на круглом столе, генеральный директор «Радио Балтика» Игорь Осочников заметил, что «Потеря журналистской школы на сегодняшний день – массовая тенденция, свойственная для всех СМИ. Журналист перестал добывать новости самостоятельно, а использует Интернет. В итоге решили сыграть на том, что мы все-таки петербуржцы, поэтому не нужно бояться какой-то «местечковости». Мы можем дать те новости, до которых у наших коллег не доходят руки. Создавая собственные новости, а не подборку из Интернета, нам удается сохранить и традиции петербургской журналистики».

И вот результат – информационному продукту «Радио Балтика» удалось улучшить свой рейтинг более чем на 10 позиций, обогнав, по результатам ежемесячных замеров аудитории, все информационные станции Петербурга.

Новые горизонты «Радио Балтика»

Хотим мы того или нет, но в ближайшие годы радиовещание в значительной мере уйдет в Интернет. Сама по себе цифровая технология, дающая возможность передавать на одной частоте почти десяток самостоятельных программ, привлекательна. И конкуренция обострится не на шутку, ибо в каждом «пакете», что предложат радиостанции, неизбежно будут похожие «продукты», а значит, потребитель сможет выбрать самый-самый подходящий. Однако, по сути, для каждого проекта придется создавать полноценное творческое подразделение, то есть при сокращении затрат на распространение сигнала себестоимость продукта, включая прежде всего авторские вознаграждения, возрастет, а к этому инвесторы пока вряд ли готовы. Особенно если заглянуть еще на шаг вперед.

Как известно,  существует федеральная программа перехода телевидения на «цифру» к 2015 году. Что же касается цифрового радио – пока речь идет лишь о наметках и расчетах, как это лучше и технологичнее сделать. Ведь мало передать «одним пучком» на одной частоте несколько передач – важно, чтобы у аудитории было необходимое количество «дешифраторов», способных «извлечь из комплекта» и прослушать отдельно взятый выпуск. Подобные устройства уже появились в Европе, но они пока очень дорогие даже для зарубежного потребителя, не говоря уже про нашего…

Кому доверить микрофон?

Вопрос, не теряющий  актуальности все 20 лет негосударственного вещания: кому доверить микрофон? В начале 90-х газеты, журналы и радиостанции росли как грибы; журналистов стало едва ли не больше, чем уцелевших после развала промышленности слесарей-инструментальщиков. Посему творческая планочка СМИ стала снижаться. Для радио наиболее показательной стала утрата культуры речи. Как отметил  программный директор «Радио Петербург» Юрий Радкевич,
«…за время негосударственного вещания культура русского языка на радио снизилась в разы. В результате налицо все больше пугающее отсутствие квалификации тех, кто работает у микрофона. Сегодня все идет к тому, что слушатель может отвернуться от радио и возвратиться лишь тогда, когда СМИ будут ответственно и бережно относиться к родной речи».

Понимая существующую угрозу, Некоммерческая организация «Фонд развития и поддержки средств массовой информации» несколько лет подряд проводит конкурсы «Экзамен по русскому» среди средств массовой информации, борясь за чистоту русского языка как на газетных страницах, так и в эфире.

А чтобы поддержать пошатнувшуюся в последние годы школу ленинградско-петербургской журналистики, Некоммерческая организация «Фонд развития и поддержки средств массовой информации» объявляет конкурс работ на соискание репортерской премии имени Матвея Фролова за 2010 год. Работы журналистов Северо-Запада, выдвинутые на конкурс в номинациях «За вклад в развитие репортажа в печатных СМИ, на телевидении, на радио, фото, в информагентстве» принимаются до 1 декабря по адресу: Каменноостровский проспект, 67.

Церемония награждения Репортерской премией имени Матвея Фролова состоится 10 декабря 2010 года в помещении БИА на ул. Мира, 34.

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