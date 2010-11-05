В Лондоне арестован глава Совета национальной безопасности Монголии Бат Хуртс

В Лондонском аэропорту "Хитроу" арестован глава Совета национальной безопасности Монголии Бат Хуртс. Один из главных монгольских силовиков подозревается в похищении людей и пытках.

Как пишет "Индепендент", Хуртс был задержан еще в сентябре по ордеру, выписанному полицией Германии. В ордере сказано, что Хуртс возглавлял шпионскую группу, которая в 2003 году похитила и вывезла из Франции монгольского эмигранта Дамирана Энхбата, который на родине обвинялся в убийстве министра.

Как заявляют власти Гемании, в монгольской тюрьме к Дамирану Энхбату применялись пытки.