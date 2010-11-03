99 процентов от...

29 октября на берегах Невы закрылись переписные пункты. А пятью днями раньше, 25 октября, на официальном сайте администрации Санкт-Петербурга появились данные, согласно которым в переписи населения приняли участие 99% петербуржцев.

Сайт городской администрации цитирует обращение губернатора к горожанам, в котором говорится, что активность жителей Петербурга была намного выше, чем в предыдущую переписную кампанию. Работа по сбору данных прошла с опережением намеченного графика, и по оперативности Петербург лидирует на Северо-Западе, опережая многие крупные города России. Данные о себе уже предоставили почти 99% петербуржцев – это 4 560 000 человек, подчеркивается в обращении.

«Для формирования наиболее эффективной стратегии развития города это без преувеличения незаменимая информация. Только имея на руках достоверные цифры, мы сможем правильно реагировать на нужды каждого района, а значит, и каждого конкретного жителя. Это касается транспорта, детских садов, школ, поликлиник, больниц, да и всей городской инфраструктуры», – сказала в своем обращении губернатор города.

Петербург снова в лидерах

Действительно, к Всероссийской переписи населения в городе и области стали готовиться еще три года назад. О масштабах теперь уже проделанной работы говорят и такие цифры: в переписи были задействованы 16 тыс. человек, работало 2800 переписных участков.

Заметим, что опубликованные данные о 99% переписанных были предоставлены губернатору Петербурга Петростатом с пометкой – «предварительные». Эти рекордные показатели, да еще и за пять дней до окончания работы переписных пунктов, естественно, навевают воспоминания тридцатилетней давности, когда граждане столь же единодушно избирали своих депутатов и лидеров страны. Поэтому-то сразу и поползли по питерским СМИ сомнения: неужто мы снова, как и в прежние времена, возвращаемся к радужным рапортам о работе «с опережением намеченного графика». Так действительно ли Петербург стал лидером во Всероссийской переписи, опережая многие крупные города России?

Результаты опросов в Москве и Питере схожи.

Во Всероссийской переписи населения приняли участие 66% петербуржцев – показал опрос, проведенный Исследовательским центром рекрутингового портала Superjob.ru среди 1800 экономически активных жителей Северной столицы. Около трети экономически активных жителей Северной столицы (34%) участие в переписи населения не приняли. По словам большинства из них, переписчики к ним не приходили либо не застали их дома: «Когда приходили, меня дома не было». Кстати, опрос, проведенный в Москве этим же центром, показал, что и более трети москвичей в переписи не участвовали.

Не столь уж радужную картину можно было наблюдать и на минувшей неделе на сайтах питерских СМИ. На вопросы петербургской интернет-газеты «Фонтанка.ру» ответили более 1800 человек. Из них лишь около 41% заявили о том, что участвовали в переписи. 30,3% (568 чел.) пообщаться с переписчиками не смогли – когда приходили переписывать, их не было дома. Почти 10,3% (193 чел.) сознательно не захотели светиться перед государством, а 20,3% (380 чел.) вообще не усвоили цели всероссийского мероприятия.

По данным же опроса, проведенного газетой «Невское время», игнорировали перепись 32% проголосовавших, а 43% участвовали в переписи.

Те, кто переписался, – задают вопросы

О том, как у него дома проходила перепись, рассказал один из наших читателей. На вопросы за всю семью из пяти человек отвечала 77-летняя бабушка. Дабы не утомлять старушку всеми вопросами, переписчик опрашивал ее по «укороченной программе». «Что же дадут такие сведения?! – изумляется наш читатель. – Какие выводы для стратегического планирования дальнейшего развития страны можно сделать из обработки ответов на такие вопросы? Как вообще такие сведения могут, например, помочь властям нашего города «реагировать на нужды каждого района, а значит, и каждого конкретного жителя? К тому же за два года, что мы будем ждать окончательных результатов, вся эта информация устареет…»

Не согласиться с мнением читателя сложно. Количество мигрантов, например, растет не только в Санкт-Петербурге и Москве. А ситуация на Дальнем Востоке? Численность трудовой миграции зависит от экономической и политической ситуации как в России, так и в тех странах, откуда они приезжают. А она меняется. Будет ли устаревшая информация стоить 17 млрд. рублей?

Весьма общая картина, конечно, будет получена, но вот каким образом эта информация будет использована, какие шаги власть будет предпринимать, никто никому не объяснил. Словом, сначала мы вас перепишем, а потом посмотрим...

О формализме при организации переписи рассказывали очень многие наши читатели. И большинство склонялось к тому, что подлинные сведения о жизни граждан не были нужны. Отсюда, видимо, и рождалось такое отношение к нынешней кампании.

Доживем до официальных результатов

Количество жителей Петербурга до переписи изначально точно было неизвестно. Значит, эти самые 99% от неизвестной величины?

Заместитель руководителя территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Дмитрий Дорофеев разъяснил корреспонденту «АН», что «за основу была взята цифра 4 624 000 человек, но на самом деле на момент начала переписи в городе уже проживало значительно больше». Самые предварительные итоги это и подтвердили. В Приморском и Красногвардейском районах оказалось значительно больше жителей, чем ожидалось, увеличилось население Фрунзенского и Калининского районов. Иная картина в Ленобласти. Там жителей стало намного меньше. Статистики предполагают, что многие прописанные там люди давно перебрались в Петербург.

Уже сегодня в Петростате спрогнозировали, что и к 2020 г. население Санкт-Петербурга не возрастет до 5 миллионов. По предварительным результатам, в Северной столице насчитали 4 789 482 жителя. «Рождаемость ниже смертности почти в два раза, а прирост населения происходит только за счет миграции», – сказал в одном из интервью руководитель Петростата Олег Никифоров.

Несколькими днями позже выяснилось, что в Петербурге переписали уже не 99, а 103,6%. Статистики убеждены, что работу переписчиков еще будут проверять не один раз. Впрочем, высокого качества от такой огромной армии работников никто и не ожидал.

А вот что сказал корреспонденту «АН» руководитель Агентства социальной информации Роман Могилевский: «И все же, какие бы цифры ни назывались, перепись в городе прошла на более высоком организационном и информационном уровне, чем предыдущая. Количество желающих переписаться было достаточно высоко, люди сами изъявляли желание пойти на переписной пункт, благо у многих в подъездах были листовки с их адресами.

В таких вопросах, как перепись, потом всегда проводятся выборочные исследования материалов. По их результатам могут быть выявлены ошибки – как намеренные, так и нет – например, двойные опросы. В городе, кроме того, очень много мигрантов. Их тоже могли переписать как горожан. В целом ошибки могут составлять около 2–3%. Но может быть, и больше. Это смотря, насколько детально и подробно проверять. Опубликованные цифры действительно прямо-таки рекордные и очень уж красивые. Но нужно дождаться хотя бы предварительных результатов».

С итогами проведенной переписи россияне смогут ознакомиться только через два года, но промежуточными показателями Росстат планирует делиться периодически в течение всего этого срока.