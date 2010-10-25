Трем петербуржцам, заботящимся о сохранении архитектурного и исторического наследия города, вручили новую городскую премию «Небесная линия» за сохранение исторического и архитектурного наследия Санкт-Петербурга. Учредила премию Балтийская медиагруппа совместно со Всемирным клубом петербуржцев.

По словам учредителей, ее название отсылает нас к статье академика Дмитрия Сергеевича Лихачева «Небесная линия города над Невой». В ней Лихачев пишет, как «здания резко разновысотные, поставленные изолированно, нарушают типичную для Ленинграда «небесную линию», создают мрачность, хаотичность». «Небесная линия» – это не только один из основополагающих градостроительных принципов российской Северной столицы, это еще и очень глубинное понятие, которое определяет стремление к чистоте помыслов и свершений.

Церемония вручения премии проходила на видовой площадке 24-го этажа построенного недавно на берегу Финского залива жилого комплекса «Золотая гавань». Место было выбрано отнюдь не случайно. Отсюда, с восьмидесятиметровой высоты, открывалась величественная панорама города, стоящего более трех веков на берегу моря. Зелень Крестовского острова, строящийся новый стадион, морской порт, новостройки Васильевского острова, а дальше на «небесной линии» можно было разглядеть ажурные силуэты Петропавловского собора, телебашни и купол Исаакия…

Гости церемонии – известные деятели культуры, науки и бизнеса, крупные государственные чиновники и политики не могли оторвать глаз от этой величественной панорамы. Ведь всех их объединяло чувство ответственности за облик города, в котором они живут.

Народная премия

А началось все с того, что этим летом Балтийская медиагруппа объявила о том, что приглашает горожан выразить письменную благодарность тем, кто, по их мнению, сделал самый значительный вклад в сохранение культурного наследия города. Петербуржцы активно откликнулись на эту идею. Люди самых разных профессий и занятий: инженеры и учителя, менеджеры и студенты, писатели и художники, бухгалтеры и артисты, журналисты и депутаты, словом, все, кому дорог родной город, приходили или присылали журналистам БМГ свои листочки со словами благодарности в адрес тех, кто в последние годы боролся за сохранение «небесной линии» Санкт-Петербурга. Свои чувства люди выражали по-разному: кто-то писал очень подробно, подыскивая самые выразительные и яркие слова, а кто-то просто оставлял всего несколько слов: «Спасибо за сохранение Петербурга». Из этих листочков журналисты БМГ сделали три уникальнейшие книги для трех лауреатов премии. Каждая из них – в единственном экземпляре, и ее содержание, как фрагмент личной жизни, будет принадлежать только лауреату.

Люди, которым благодарны петербуржцы

«Небесная линия» стала поистине народной премией, потому что лауреатов выбрали сами петербуржцы. И выбор их был единодушен. Лауреатами стали президент холдинга «Эталон-СпецСМУ» Вячеслав Заренков, директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский и кинорежиссер Александр Сокуров.

В последнее время архитекторов и строителей очень часто обвиняют в нарушении «небесной линии». Но эти обвинения никак не могут прозвучать в адрес президента холдинга «Эталон-СпецСМУ» Вячеслава Заренкова. Он пошел на беспрецедентный шаг – чутко реагируя на мнение горожан, решил разобрать верхние этажи высотного здания Товарно-фондовой биржи, которое было возведено строителями его управления. Заренков на собственном примере показал, что социальная ответственность бизнеса касается и сохранения традиционного петербургского архитектурного облика.

Михаил Пиотровский хорошо известен в городе как человек, который радеет за то, чтобы Петербург был известен во всем мире как один из крупнейших культурных центров. Вручая премию Михаилу Пиотровскому, писатель Даниил Гранин заметил, что «у Михаила Борисовича любовь к городу не платоническая, а деятельная. Он активно защищает ансамбль Дворцовой площади – а это главная достопримечательность нашего города».

Одним из первых в Петербурге начал бить тревогу по поводу варварского отношения к исторической архитектуре кинорежиссер Александр Сокуров. Он не только неоднократно выступал по этому вопросу, но и сделал ряд авторских передач на телеканале 100 ТВ в рамках проекта «Петербург. Хроника разрушений», где очень интеллигентно, по-петербургски выдержанно говорил на самые больные темы.

Время сводить мосты

В церемонии награждения приняла участие и губернатор города Валентина Матвиенко. Она поздравила и поблагодарила Балтийскую медиагруппу «за учреждение премии, которой явно не хватало в городе».

– Мы открыты к диалогу со всеми, кто заинтересован в сохранении культурного наследия, – заявила губернатор. – Исторический Петербург дороже, чем газ, нефть и алмазы. Хочется надеяться, что премия станет ежегодной доброй традицией.

– Культура выше государства, выше народа и выше закона. То, что сегодня здесь с нами губернатор, который говорит о том, что возможен диалог, это здорово. Надеюсь, что мы все выйдем из окопов и в них уже не вернемся, – подчеркнул в своем выступлении кинорежиссер Александр Сокуров.