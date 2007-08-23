Мамонты возвращаются в Хатангу
№ 34(68) от 23.08.2007 [ «Аргументы Недели » ]
У вечной мерзлоты есть странная особенность – какой бы ни была температура на поверхности, на глубине всего три-четыре метра всегда одно и то же: минус пять-шесть градусов. Этим издавна пользуются в Арктике, создавая гигантские продовольственные склады. По такой схеме работает чуть ли не весь Севморпуть. А в Хатанге эту технологию применили еще и в мирных целях. Здесь открыли единственный в мире Музей Мамонта.
Вы проходите по длинному коридору и попадаете в огромный зал. Прямо перед вами – необыкновенная картина. За полупрозрачной зеленоватой ледяной стеной видна клыкастая громадина. Это Его Величество Мамонт, хозяин тундры. Чуть дальше – главный экспонат. Неимоверных размеров глыба мерзлой земли, из которой торчат два гигантских клыка. Мамонта не стали вырубать из породы, чтобы посетители могли убедиться, каких размеров был исполин.
Вообще, чего-чего, а клыков в экспозиции хватает. Наверное, несколько сотен. Еще есть шкуры, масса фотографий, много-много утвари и предметов обихода местных жителей, в том числе и «доисторических».
Особую атмосферу в музее создает освещение – тусклые лампочки переносят посетителя на миллион лет назад. Ярче их делать нельзя – нагреется воздух, вечная мерзлота «поплывет». Словом, прилетайте в Хатангу, за Полярный круг, в гости к Мамонту.
Хатанга, Красноярский край
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