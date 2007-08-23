Мамонты возвращаются в Хатангу

В МЯГКОМ восточном подбрюшье полуострова, в том месте, где впадает в море сибирская река Хатанга, с незапамятных времен разместилась заимка, потом острог, село, поселок и, наконец, город – с таким же названием. Со времен Дежнева и Лаптевых это место было известно как крупнейший транспортно-перевалочный пункт для исследователей Арктики. Но сегодня город известен на весь мир еще и другим.

У вечной мерзлоты есть странная особенность – какой бы ни была температура на поверхности, на глубине всего три-четыре метра всегда одно и то же: минус пять-шесть градусов. Этим издавна пользуются в Арктике, создавая гигантские продовольственные склады. По такой схеме работает чуть ли не весь Севморпуть. А в Хатанге эту технологию применили еще и в мирных целях. Здесь открыли единственный в мире Музей Мамонта.

Вы проходите по длинному коридору и попадаете в огромный зал. Прямо перед вами – необыкновенная картина. За полупрозрачной зеленоватой ледяной стеной видна клыкастая громадина. Это Его Величество Мамонт, хозяин тундры. Чуть дальше – главный экспонат. Неимоверных размеров глыба мерзлой земли, из которой торчат два гигантских клыка. Мамонта не стали вырубать из породы, чтобы посетители могли убедиться, каких размеров был исполин.

Вообще, чего-чего, а клыков в экспозиции хватает. Наверное, несколько сотен. Еще есть шкуры, масса фотографий, много-много утвари и предметов обихода местных жителей, в том числе и «доисторических».

Особую атмосферу в музее создает освещение – тусклые лампочки переносят посетителя на миллион лет назад. Ярче их делать нельзя – нагреется воздух, вечная мерзлота «поплывет». Словом, прилетайте в Хатангу, за Полярный круг, в гости к Мамонту.

Хатанга, Красноярский край