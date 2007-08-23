Влюбись… в СТС!!!
Телевидение для энергичных людей от Александра Роднянского
№ 34(68) от 23.08.2007 [ «Аргументы Недели » ]
Ярко-желтый
– НАЧИНАЕТСЯ новый телевизионный сезон… Как собираетесь добиваться высоких рейтингов? Что нового появится на канале?
– К 1 сентября планируется радикально новое, полномасштабное обновление СТС. Появятся новые телепрограммы самых разных направлений и жанров: от драматических сериалов до комедийных, от викторин до игровых шоу, разные
– Меняются ли у вас приоритеты относительно основных жанров? Например, СТС несколько лет привлекал зрителя ситуационными комедиями (ситкомами)… Какие передачи будут составлять основу успеха в этом году?
– СТС всегда выигрывал за счет абсолютно свежего, неожиданного предложения – смешения привычных жанров или открытия нового жанра. У нас ни на кого не похожий взгляд на жизнь. И не только ситкомы чрезвычайно популярны, но и такие любопытные сочетания драмы и комедии, как, например, «Не родись красивой». Поэтому в новом сезоне для нас чрезвычайно важен сериал
– Вы помогаете
– Мы следим за тем, как люди, родившиеся в советское время, но сформировавшиеся в новой реальности, смотрят сегодня на свою жизнь, любовь, супружество, измену, деньги, работу… И конечно, жизненные ценности. Если поможем – отлично. Я бы обратил ваше внимание на очень важную и непривычную для нашего канала программу «СТС зажигает суперзвезду». Судя по названию и эфирному продвижению, можно догадаться, что речь идет о вокальном конкурсе, поиске талантов. Совершенно очевидно, что СТС – дом для такого рода шоу, ведь у нас аудитория молодая, очень желающая состояться и активно ищущая шансы для самореализации.
– А какой самый экстравагантный проект в новом сезоне?
– Это необычное
– В чем суть?
– У любого зрителя может раздаться телефонный звонок, только не по вашему сотовому телефону, а по любому другому в месте вашего нахождения – это может быть кафе или любое другое общественное место… Далее вы слышите вопрос: «Хотите ли вы заработать деньги?» С указанием конкретной суммы. Если вы отвечаете «да», то получаете указания о том, что нужно делать.
– Это не постановка? Все происходит на самом деле и снимается на скрытую камеру?
– Конечно! И не на одну скрытую камеру – а штук 30, хорошо спрятанных. Зрители наблюдают, как участники проходят разнообразные испытания, и только в конце программы телевидение себя обнаруживает. Это очень смелое и необычное шоу может осуществиться только в условиях современной технологии. Подобное можно было придумать и раньше, но реализовать его
– Но и от новых ситкомов вы не собираетесь отказываться?
– С сентября у нас начнется совершенно очаровательный, очень человечный сериал «Папины дочки», производством которого занимается Вячеслав Муругов. Это фильм о семейном психотерапевте, от которого уходит жена, оставляя его с пятью дочками и тещей. Дочки разного возраста, у каждой из них свои интересы и характеры, естественно, непохожие и конфликтные.
– А как родился новый слоган СТС – «Влюбись»? Ведь он сильно отличается от того, что был раньше, – «Жизнь прекрасна». Теперь появился призыв к действию.
– Мы хотим быть более действенными, занять энергичную, наступательную позицию.
Наш зритель полон сил, надежд, совершает самые неожиданные поступки, и это мироощущение, сходное с состоянием влюбленности, должно отражаться в нашем обращении к нему.
– СТС развлекательный телеканал, в то время как
– СТС родился 11 лет назад уже без новостей. В то время у каждого последнего колхозного телеканала были свои новости. А наш канал уже тогда был со своим лицом, принципиально дистанцируясь от жестких политических и социальных проблем. Именно в таком романтическом виде мы утверждаем возможность реализации личности.
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