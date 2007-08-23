Влюбись… в СТС!!!

Ярко-желтый

свет телеканала СТС остается главным маяком оптимизма и радости в российском телевизионном море. Передачи канала несут романтизм, жизнелюбие и веру в собственные силы. СТС старается заряжать позитивной энергией миллионы людей каждый день. На вопросы нашего корреспондента Егора Николаева ответил президент «СТС Медиа», генеральный директор телеканала СТС Александр Роднянский.

– НАЧИНАЕТСЯ новый телевизионный сезон… Как собираетесь добиваться высоких рейтингов? Что нового появится на канале?

– К 1 сентября планируется радикально новое, полномасштабное обновление СТС. Появятся новые телепрограммы самых разных направлений и жанров: от драматических сериалов до комедийных, от викторин до игровых шоу, разные ток-шоу.

– Меняются ли у вас приоритеты относительно основных жанров? Например, СТС несколько лет привлекал зрителя ситуационными комедиями (ситкомами)… Какие передачи будут составлять основу успеха в этом году?

– СТС всегда выигрывал за счет абсолютно свежего, неожиданного предложения – смешения привычных жанров или открытия нового жанра. У нас ни на кого не похожий взгляд на жизнь. И не только ситкомы чрезвычайно популярны, но и такие любопытные сочетания драмы и комедии, как, например, «Не родись красивой». Поэтому в новом сезоне для нас чрезвычайно важен сериал «30-летние», объединяющий классическую драму и жанр реалити-шоу, подразумевающего прямой контакт с аудиторией.

– Вы помогаете 30-летним отыскать свои ценности?

– Мы следим за тем, как люди, родившиеся в советское время, но сформировавшиеся в новой реальности, смотрят сегодня на свою жизнь, любовь, супружество, измену, деньги, работу… И конечно, жизненные ценности. Если поможем – отлично. Я бы обратил ваше внимание на очень важную и непривычную для нашего канала программу «СТС зажигает суперзвезду». Судя по названию и эфирному продвижению, можно догадаться, что речь идет о вокальном конкурсе, поиске талантов. Совершенно очевидно, что СТС – дом для такого рода шоу, ведь у нас аудитория молодая, очень желающая состояться и активно ищущая шансы для самореализации.

– А какой самый экстравагантный проект в новом сезоне?

– Это необычное реалити-шоу «Звонок».

– В чем суть?

– У любого зрителя может раздаться телефонный звонок, только не по вашему сотовому телефону, а по любому другому в месте вашего нахождения – это может быть кафе или любое другое общественное место… Далее вы слышите вопрос: «Хотите ли вы заработать день­ги?» С указанием конкретной суммы. Если вы отвечаете «да», то получаете указания о том, что нужно делать.

– Это не постановка? Все происходит на самом деле и снимается на скрытую камеру?

– Конечно! И не на одну скрытую камеру – а штук 30, хорошо спрятанных. Зрители наблюдают, как участники проходят разнообразные испытания, и только в конце программы телевидение себя обнаруживает. Это очень смелое и необычное шоу может осуществиться только в условиях современной технологии. Подобное можно было придумать и раньше, но реализовать его по-настоящему ярко стало возможно только сейчас.

– Но и от новых ситкомов вы не собираетесь отказываться?

– С сентября у нас начнется совершенно очаровательный, очень человечный сериал «Папины дочки», производством которого занимается Вячеслав Муругов. Это фильм о семейном психотерапевте, от которого уходит жена, оставляя его с пятью дочками и тещей. Дочки разного возраста, у каждой из них свои интересы и характеры, естественно, непохожие и конфликтные. По-моему, новый ироничный взгляд на привычные житейские проблемы.

– А как родился новый слоган СТС – «Влюбись»? Ведь он сильно отличается от того, что был раньше, – «Жизнь прекрасна». Теперь появился призыв к действию.

– Мы хотим быть более дейст­венными, занять энергичную, наступательную позицию.

Наш зритель полон сил, надежд, совершает самые неожиданные поступки, и это мироощущение, сходное с состоянием влюбленности, должно отражаться в нашем обращении к нему.

– СТС развлекательный телеканал, в то время как 2008-й – год выборов. Неужели совсем никаких политических аспектов или деталей не будет?

– СТС родился 11 лет назад уже без новостей. В то время у каждого последнего колхозного телеканала были свои новости. А наш канал уже тогда был со своим лицом, принципиально дистанцируясь от жестких политических и социальных проб­лем. Именно в таком романтическом виде мы утверждаем возможность реализации личности.