//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

Увидеть Рому и умереть!

Роман Карцев: «Оставьте Америку в покое!»

№ 29(29) от 23.11.2006 [«Аргументы Недели », Евгения УЛЬЧЕНКО ]

Увидеть Рому и умереть!
Фото Б. КРЕМЕРА

- Роман Андреевич, скоро 45 лет как вы на сцене. Как-то готовитесь к этой дате?

- Я сам составил, оформил и сам сыграю в своей юбилейной программе «Ностальгия». Программа интеллигентная и рассчитана  на нормального зрителя. Автор всех вещей, которые в нее вошли, - Жванецкий.

В Москве премьера будет где-то в феврале, когда народ проснется после новогодней спячки. А пока я это дело обкатываю. Как обычно, в Петербурге, Одессе, Самаре, Тольятти...

- Над чем сегодня больше всего смеются?

- Они ржут! По всем каналам идет «ржа» - истерический хохот от всякой ерунды. «Новые русские бабки» шпарят с утра до вечера. Скулы сводит от пошлости. Я принципиально не участвую в таких программах. Мне нужен естественный человеческий смех.

- Лев Дуров недавно сказал, что хохочущей страной легче управлять. Вы с ним согласны?

- Знаете, я теперь, бывает, езжу на метро, потому что в Москве жуткие пробки. И вот обратил внимание, что у многих пассажиров усталые, хмурые лица. Ну, не от хорошей же жизни. Поэтому, может быть, людям действительно просто нужна разрядка. Такое время, видимо.

- Новые юмористические передачи не смотрите?

- Так, чуть-чуть посмотрю и убегаю на «спорт». Я спорт очень люблю, и сам занимаюсь. Играю в теннис по 2-3 часа два раза в неделю. Плаваю два раза в неделю по полтора часа без остановки. Иногда иду с жуткой неохотой, но нужно поддерживать форму...

- По словам Жванецкого, «юмор - это не поскользнувшаяся старушка, а состояние человека». Что вы можете сказать о своем состоянии?

- Я вам скажу, над чем я смеялся очень сильно. Один раз, когда была встреча Жириновского с Анпиловым в программе
«К барьеру»... Ой, никакой цирк не нужен! Как они орали! Как перебивали друг друга! Со мной была истерика. В другой раз я смеялся с фильма «Семнадцать мгновений весны». Я сначала подумал, что это пародия, и начал хохотать. Как наш разведчик долго сидит, как ходит, задумывается... Какие красавцы немцы, ну не бывает таких! Я фальшь сразу чувст­вую, и этого шпиона разоблачил бы моментально, а умные эсэсовцы и гестаповцы за столько серий не могут его поймать...

- 30 лет вы играли вместе с Виктором Ильченко. Сегодня ваш сын изредка помогает вам, но чаще всего вы на сцене один. Вы настолько самодостаточны?

- Такого человека, как Ильченко, я больше не найду. И не хочу искать. Витя мог помочь советом, режиссурой... Но я и при нем сделал моноспектакль, а после Витиного ухода за 15 лет сыграл шесть спектаклей. Это очень много. Разумеется, мне предлагали играть в настоящих больших драматических спектаклях. Я даже иногда соглашался, а потом бросал. Нет, я свой жанр не хочу предавать. Думаю, что есть артисты, которые лучше меня сыграют короля Лира. А в миниатюре я - последний из могикан. Мы с Ильченко все-таки вышли из Райкина.

- У многих, кто работал с Аркадием Исааковичем, было неоднозначное к нему отношение. Вы не исключение?

- Ну странно, когда бывает согласие во всем и всегда. Однажды Райкин пригласил режиссера, который стал объяснять, как играть Жванецкого. А мы ставили его уже давно и привыкли им­провизировать. Поэтому коса наш­ла на камень, и Райкин оказался в сложном положении. Как-то во время репетиции спрашивает: «Вы что, думаете, что понимаете в юморе больше, чем я?» После этой стычки мне пришлось на полтора года уйти из театра. А потом вернуться обратно.

Театр Райкина хоть и назывался Государственным театром миниатюр, по сути, был частным. Райкин сам решал все вопросы: назначал на роли, мог дать квартиру, звание, взять или не взять тебя за границу. Все зависело от того, как ты играешь, как себя ведешь, не пахнет ли от тебя спиртным или чесноком.

- Помимо работы вы с ним общались?

- Мы часто выезжали вместе на «левые» концерты. Райкин же тоже халтурил. Ну, скажем, не халтурил, а подрабатывал в отпуске, потому что ему, как и всем, не хватало тогда. А может, и хватало, но он хотел еще чуть больше. Мы с ним работали в отпуске в Одессе, Баку, Донецке... Жили в одном доме, играли в бильярд, разговаривали... Райкин был очень сложным, как все великие люди. Он бывал и добрый, и злой. Бывал не скупой, а бывал скупой. Был мрачный и хохотал просто до слез. Когда Райкин смеялся, у него блестели глаза. Иногда мы его специально смешили.

- Для вас писали Жванецкий и Альтов. Сейчас ситуация изменилась?

- Миша - замечательный драматург, философ. Но нельзя всю жизнь работать только с одним автором. Мы и раньше с Витей давали Жванецкому отдохнуть, а потом к нему возвращались. Мы с ним задумали недавно новый проект, но пока рано об этом говорить. А что касается Альтова, я очень рад, что с ним работал. У нас была прекрасная вещь - «Зал ожидания» - просто шлягерный спектакль. Семен - удивительный человек. Это для меня тоже немаловажно.

- Вы со Жванецким одесситы. Как вы находите сегодняшнюю Одессу?

- Сейчас ведь как бывает - приезжаешь на день-два, повидал пару человек, и все дела. Ну и кладбище, конечно...

Хотя недавно был в Одессе, проехал по местам, где учился, побывал на фабрике, где когда-то работал. В квартире, где я вырос, теперь японский ресторан. В общем, расстроился... Такой живой город был. Он и сейчас еще жив, но многое ушло. Одесский юмор - отдельная тема. Ничего подобного нет нигде: «Девушка, можно завтра с вами встретиться?» - «Вы что, с ума сошли? Я замужем! Давайте сегодня!»

- А к лучшему что-то изменилось?

- Лучше стало на Привозе. Появилась рыба: камбала, бычки и тюлька... Внешне город похорошел - новые отели, шикарный морвокзал. Но ни одного теплохода в Одессе нет. Все распродали или сдали в аренду. Стоит мор­вокзал, и нет судов! Это фантастика! Чуть дальше от цент­ра отъедешь - Молдаванка и Пересыпь. Ужасные дома, жуткие больницы, как и 200 лет назад. Думаю, еще долго так будет. Потому что Одессу делают сейчас новые русские и некоторые старые евреи. Будем так говорить. Они за свой счет отремонтировали знаменитый кинотеатр Уточкина и какой-то торговый центр на Дерибасовской, даже несколько пароходов откупили. Но, к сожалению, человека, который хотел возродить одесское пароходство, застрелили.

Хотя в Одессе довольно спокойно. И раньше так было. Было много бандитов, но они не убивали. Никогда. Могли раздеть, ограбить, дать в лоб, но чтобы убить... Это было событие на всю Одессу.

- Не так давно вы с сыном были на гастролях в США и, вернувшись, сказали, что больше туда не поедете. Почему?

- Я показал там программу с символическим названием «Хай! Бай, Америка». То есть я приехал сказать: «До свидания, Америка!» Может, они и не поняли. Больше с гастролями туда не поеду. Надоели мы там всем. Там все та же Сердючка, те же Газмановы с утра до вечера. Вся наша попса в Америке. Зрители избалованы всякой пошлостью, кривлянием, переодеванием в женщин. Многие концерты отменялись. Наша публика стареет... Они приходят «посмотреть на Рому». Ну посмотрите! Некоторые уже не могут ходить, так на колясках приезжают. Честно говоря, порой хочется уйти со сцены. Нельзя доводить себя и публику до изнеможения. А с другой стороны... Аркадий Исаакович говорил, что если бы ушел раньше, то сразу умер бы. Да ту же Гурченко возьмите. Заспиртовалась она, что ли? Или Зинаиду Кириенко. А Зельдин играет Дон Кихота и танцует. По возрасту он мне в отцы годится. Так что пока подожду уходить.

- Вам не кажется, что в Россию снова вернулась мода не любить Америку?

- Она никуда и не уходила. Еще в моем детстве на всех перекрестках висел Дядя Сэм и прочие толстосумы. Я помню, как после войны в Одессу пришел американский корабль. Американцы свободно ходили по городу, тогда я их зауважал. Я гонял в футбол с пацанами. И какой-то американский моряк угостил нас плиткой шоколада. Я до сих пор помню и моряка, и вкус того шоколада. С тех пор никакие карикатуры на Трумэна и следующих президентов на меня уже не действовали. Особенно после того, как я сам побывал в Америке. Лицо страны - аэропорты. Там они великолепны: огромные, с кондиционерами, без всяких накопителей. Думаю, нам и через 50 лет не видать таких. Даже Шереметьево - глухая деревня по сравнению с любым аэропортом Америки. В США все гостеприимны и всегда улыбаются. Возможно, и фальшиво, но зато они не портят тебе настроение. И еще у них есть дорожки для велосипедов и специальные тротуары и подъемники для инвалидов... На меня это произвело сильное впечатление.

Америка - это страна, в которой заботятся о людях: о стариках, о больных, о бедных. И взяток не требуют, как у нас.

- Как вы считаете, почему так сильны антиамериканские настроения?

- Наверно, потому, что американцы богаче и успешней. Надо же знать страну! Конечно, там есть масса недостатков. И я видел в Майами лежащих на улице нищих и наркоманов. Чего хотите... Но, ребята, смотрите себе под нос! Что нам Америка? У нас же столько проблем и несчастий. И все равно: фильмы американские, язык американский, колу все пьют, жвачки жуют. И проклинают Америку, и получают продукты из нее всю жизнь. И плохое, и хорошее берем у американцев. У них другая жизнь и ментальность. Поэтому не надо их трогать. Оставьте Америку в покое! И все будет нормально.

- А как вам - «ну американцы, ну они же все тупые»?

- Задорнов на этом сделал себе карьеру. Многие с удовольствием слушают, как он поливает Америку. Миша давно прекратил сочинять. Как-то говорю ему: «Ну напиши что-нибудь!» - «Знаешь, Рома, мне уже столько всего присылают!» Но разговор с публикой у Задорнова получается, и в своем жанре он лучше многих.

А что касается того, что у американцев нет мозгов, так только что к нам их Билл Гейтс приехал. Вот идите, посмотрите, что он сделал. И сколько он дает нам на школы, на приюты и на что хотите.

- И последний вопрос. О знаменитых раках. Вы их сами готовите?

- Не умею. Раки у Жванец­кого здорово получаются.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//live

«Закрытый целлюлозно-бумажный комбинат продолжает загрязнять Байкал»

«Закрытый целлюлозно-бумажный комбинат продолжает загрязнять Байкал»

Для привлечения внимания к проблеме загрязнения Байкала состоялся марафонский заплыв «За чистый Байкал». О проблемах озера Байкал размышляет директор Института водных проблем РАН Виктор АНИЛОВ-ДАНИЛЬЯН.

//В мире

В Раде призвали Зеленского соблюдать нейтралитет между РФ и США

В Раде призвали Зеленского соблюдать нейтралитет между РФ и США

Депутат Верховной рады Александр Онищенко заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следует соблюдать нейтралитет между Россией и Соединёнными Штатами для восстановления экономики страны.

//Общество

Украинский чиновник опубликовал письма крымчан об изменениях на полуострове

Украинский чиновник опубликовал письма крымчан об изменениях на полуострове

Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, который ранее занимал пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал в Сети цитаты из писем местных жителей, которые писали, как изменился полуостров после воссоединения с Россией.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

В Германии объяснили невозможность вступления Украины в Евросоюз

В Германии объяснили невозможность вступления Украины в Евросоюз

Украина на данный момент не может стать членом Европейского Союза и НАТО, поскольку уже упустила свой шанс. Об этом в эфире одного из YouTube-каналов заявил немецкий политолог Александр Рар.

//В мире

В ДНР сообщили об отправке Киевом снайперов в Донбасс

В ДНР сообщили об отправке Киевом снайперов в Донбасс

Начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Павел Безсонов рассказал, что командование ВСУ направили снайперские войска в Донбасс.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Эксперт назвал прогноз возможной битвы между США и Россией в море

Эксперт назвал прогноз возможной битвы между США и Россией в море

Американский специалист ВМС Лайл Голдстайн сообщил о возможном столкновении России и Соединённых Штатов в водах Чёрного моря. По его мнению, обстановка на мировой арене с каждым днём становится более напряжённой.

//Здоровье

Названы 6 фруктов, которые помогают при артрите

Названы 6 фруктов, которые помогают при артрите

Медики из Великобритании провели ряд экспериментов и пришли к выводу, что, употребляя в пищу определенные фрукты (помимо основного лечения), можно существенно снизить боли и воспаление при артрите.

//Шоу-бизнес

СМИ: Паулина Андреева и Фёдор Бондарчук планируют свадьбу осенью

СМИ: Паулина Андреева и Фёдор Бондарчук планируют свадьбу осенью

В начале года в Сети появилась информация, что известный российский режиссёр Фёдор Бондарчук сделал предложение своей возлюбленной актрисе Паулине Андреевой. Сейчас инсайдера сообщили, что пара начинает подготовку к свадьбе.

//Здоровье

«Богатые» макаки подсказали ученым причины долголетия людей

«Богатые» макаки подсказали ученым причины долголетия людей

Причиной крепкого здоровья людей скрывается не в деньгах, а в статусе. Такой вывод получился у ученых из американского университета Дьюка, которые изучали обезьян. Оказалось, иммунитет зависит от места в иерархии.

//Новости партнеров

//Общество

Что скрывает дым сибирских пожаров

Что скрывает дым сибирских пожаров

Как говорили в старину, всё у нас не понос, так золотуха. Вот и сегодня Приангарье и Дальний Восток тонут, а Иркутская область, Красноярский край и Якутия дымятся и горят. На Лене и её притоке Алдане – сильный запах задымления, капитаны судов стараются не идти по рекам ночью, если по воде стелется дым и ничего впереди не видно.

//Происшествия

В Балашихе на станции "Черное" обрушилась часть платформы

В Балашихе на станции "Черное" обрушилась часть платформы

Электрички Горьковского направления МЖД, следующие из Москвы, временно не останавливаются на платформе "Черное": в ночь на воскресенье она была повреждена. Об этом сообщила пресс-служба МЖД.

//Новости СМИ2

//В мире

В ДНР сообщили об уничтожении беспилотника ВСУ

В ДНР сообщили об уничтожении беспилотника ВСУ

Представитель Народной милиции ДНР сообщил, что ополченцы уничтожали беспилотный летательный аппарат Военных сил Украины, который, предположительно, планировал сбросить боеприпас на село Ленинское. Инцидент произошёл в районе 11 часов по Москве.

//Общество

Теракт в норвежской мечети мог быть местью за убийство

Теракт в норвежской мечети мог быть местью за убийство

Полиция не исключает, что стрельба в мечети в Норвегии имеет признаки терроризма. Однако появились новые подробности, которые меняют рабочую версию следователей, сообщает агентство France press.

//Политика

В Госдуме посчитали "смешным" очередной протест Украины

В Госдуме посчитали "смешным" очередной протест Украины

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий отреагировал на протест МИД Украины из-за поездки президента РФ Владимира Путина в Крым.

//Общество

Эксперты назвали 11 преимуществ жизни с кошками

Эксперты назвали 11 преимуществ жизни с кошками

Журналисты шведского издания Expressen составили список причин, почему с кошками (и котами) человеку жить интереснее и веселее, чем без них. В данный перечень вошли одиннадцать пунктов.

//Политика

Франция потребовала долги царской России

Франция потребовала долги царской России

Депутат Национального собрания Франции Франсис Веркамер накануне потребовал от правительства окончательно решить вопрос о выплатах французским гражданам-держателям облигаций Российской империи.

//Шоу-бизнес

Мария Кожевникова показала забавные фотографии с сыновьями из отпуска

Мария Кожевникова показала забавные фотографии с сыновьями из отпуска

Известная актриса и бывший депутат Государственной думы Мария Кожевникова поделилась с поклонниками совместной фотографией с сыновьями. Знаменитость наслаждается семейным отдыхом в испанской Марбелье.

//Новости партнеров

//Экономика

Bloomberg составил рейтинг богатейших семей мира

Bloomberg составил рейтинг богатейших семей мира

Составлен рейтинг самых богатых семей на планете по версии агентства Bloomberg. На первой строчке "хит-парада" оказалась американская семья Уолтон, владеющая сетью супермаркетов Walmart.

//Общество

Заслуженный учитель раскритиковал идею стандартизации школьной формы в России

Заслуженный учитель раскритиковал идею стандартизации школьной формы в России

Как сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, в России к 2020 году могут ввести предварительный национальный стандарт на школьную форму, пишут «Известия».

//Общество

В Артеке собрались дети, мечтающие работать в следственном комитете

В Артеке собрались дети, мечтающие работать в следственном комитете

Следственный комитет распространил информацию, что по поручению председателя Следкома Александра БАСТРЫКИНА в «Артеке» начата программа «Юный следователь».

//Происшествия

Известны личности сбежавших заключенных из психбольницы под Волгоградом

Известны личности сбежавших заключенных из психбольницы под Волгоградом

В Волгоградской области полиция разыскивает двух опасных преступников, которые сбежали из психбольницы в селе Ложки Калачевского района в воскресенье утром, 11 августа.

//Шоу-бизнес

СМИ оценили стоимость "публичных" украшений Меган Маркл

СМИ оценили стоимость "публичных" украшений Меган Маркл

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл оказалась обладательницей внушительной коллекции ювелирных украшений. СМИ подсчитали примерную стоимость тех, в которых Меган выходила в свет.

//Общество

Очевидцы выложили в Сеть видео горевшей на МКАД Tesla. В автомобиле находились известный бизнесмен и двое его детей

Очевидцы выложили в Сеть видео горевшей на МКАД Tesla. В автомобиле находились известный бизнесмен и двое его детей

Очевидцы разместили в Сети ролик горящей на МКАД Tesla. Автомобиль двигался на автопилоте, но электроника не сумела распознать стоявший на дороге эвакуатор. В результате столкновения начался пожар

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

"Бандерша Пугачева и обколотая вусмерть ботексом бабка Ротару заслуживают полного забвения", считает скандальный блогер
2

Оксана Федорова показала редкий снимок с мужем
3

На Украине потребовали от Монголии 10 миллиардов долларов компенсации за иго
4

Лолита показала танец в слитном купальнике и удивила поклонников фигурой
5

Хабаровские спасатели срочно отправились в соседнюю ЕАО

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры