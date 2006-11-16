Даты и люди: 16 – 22 ноября

16 ноября - 65 лет бою у разъезда Дубосеково. Немецкие танки под Москвой, 28 героев-панфиловцев, слова политрука Клочкова «Велика Россия, а отступать некуда». Потом выяснилось, что панфиловцев все же больше, что кто-то из них уцелел (и у этих людей были неприятности: «Какой ты панфиловец, панфиловцы все погибли!»), что над расцвечиванием этого эпизода изрядно потрудилась сталинская пропаганда... Ну и что? Солдатское мужест­во есть солдатское мужество, и схватка у Дубосеково - один из ярчайших его примеров.

17 ноября 1809 г. - Россия установила дипломатические отношения с США. Первым американским послом в России стал Джон Куинси АДАМС - сын второго президента и будущий шестой президент Соединенных Штатов (1825-1829).

19 ноября - 425 лет назад во время ссоры ударом посоха в висок Иван Грозный убивает своего сына, царевича Ивана. История, ставшая сюжетом знаменитой картины Ильи Репина.

21 ноября - 120 лет со дня рождения (1886 г.) Якова ПЕТЕРСА. Этот латышский революционер, будучи в эмиграции в Англии, женился на дочери крупного банкира, но после Февраля вернулся в Россию и стал одним из создателей и руководителей ВЧК. Расстрелян в 1938 г.

21 ноября - 15 лет назад в состоянии душевного кризиса (одной из его причин стало послеперестроечное крушение идеалов) покончила с собой замечательная поэтесса, в годы войны - фронтовая медсестра Юлия Влади­мировна ДРУНИНА.