Взрослые ответы на детские вопросы

- По недавно озвученной Минздрав­соцразвития статистике, каждый год у нас умирает «от неестественных причин» 15 тысяч детей в возрасте до 14 лет. Разве бывают какие-то «естественные причины» смерти детей?

- Детей умирает значительно больше. 17 тыс. ежегодно умирает в возрасте до года и примерно столько же - от года до 18 лет. Итого - около 35 тысяч человек. «Неестественными причинами» принято считать прежде всего несчаст­ные случаи, убийства, самоубийства, отравления... К тому же у нас лукавая статистика смертности новорожденных. Считается, что 11 новорожденных на 1000 родившихся умирает.

- А на самом деле?

- На самом деле - 19! У нас совершенно другие (значительно более заниженные, чем во всем мире) критерии. Не учитываются дети, рожденные с весом менее 1 кг. Во всем мире - учитываются.

- Какова основная причина гибели новорожденных?

- В подавляющем большинстве - до 70% - перинатальная. Плохая дородовая профилактика плода. Это прежде всего - пороки развития, невынашивание, какие-то болезни матери.

- Про таких раньше говорили «не жилец»...

- Это наши возможности не позволили сохранить такому маловесному ребеночку жизнь... В других странах - сохраняют. Нужна массовая диагностика внутриутробных инфекций - это главная проблема - ее в стране нет. Есть отдельные лаборатории, но они в числе первых перешли на платные медицинские услуги.

Хочешь обследоваться на инфекцию плода - плати. В течение беременности женщина должна пройти некоторые процедуры 3-4 раза. А у нас даже УЗИ доступно далеко не всем женщинам. Что уж говорить о скрининге новорожденных на генетические заболевания. Мы выявляем всего 4 заболевания, а США - 30.

- Может быть, с введением в строй 15 новых центров в рамках нацпроекта «Здоровье» что-то изменится?

- А там по детству почти ничего нет. Только когда мы начали шуметь, стали предусматривать какие-то неполноценные детские отделения при этих центрах. Да и то не при всех. Так что нацпроект «Здоровье» детских проблем практически не решает.

- Но говорят, что педиатров озолотили...

- Просто дали достойную зарплату. Но участковый педиатр - это еще не вся педиатрия. Это какие-то точечные вливания, а системного подхода к решению проблем нет.

- Это только вопрос денег?

- Ну конечно. Технологии известны, для достижения хороших результатов не нужны какие-то новые научные разработки. Нужно просто внедрить то, что есть. На одной из встреч я говорил министру М. Зурабову: все зависит от поставленной цели, от поставленной задачи.

Если власть захочет поставить нам цель - снизить младенческую смертность до уровня европейской - 5 на 1000 родившихся, - дайте нам задание. Мы все сделаем. Сделаем программу, все обсчитаем, скажем, что нужно. Проблем-то нет.

- И что он отвечает?

- Пока молчит... Но уже в министерстве говорят о планах строительства перинатальных центров.

- Чем в основном болеют дети постарше? И каковы причины смерт­ности у подростков?

- Если говорить о причинах, то в подрост­ковом возрасте в 80% смерти - от нес­частных случаев. Смерт­ность подростков у нас в России в 5-6 раз выше, чем в других странах.

Если говорить о болезнях, то самый мощный фактор нездоровья детей - плохое питание. Я ходил в Минсельхоз, встречался с министром Гордеевым, говорили о том, чтобы каждый школьник в буфете мог выпить бесплатно стакан молока или кефира.

- Стакан молока?

- Да, стакан молока. У нас министры решают вопрос о стакане молока для ребенка.

- И что, решили?

- Ну, нас горячо поддер­живают. Деньги должны быть отпущены из бюджета. Дай Бог, чтобы хоть это было. Или болезни опорно-двигательного аппарата, что опять-таки связано с питанием - нехваткой кальция.

- Это рахиты?

- Нет, это остеопороз. До 40% детей имеют фактические отклонения в образовании костной ткани. А мы-то всегда считали, что это проблема женщин в менопаузе...

- Остались еще места в России, где дети растут здоровыми? Раньше говорили о сибирском здоровье...

- Никакого сибирского здоровья нет. В Сибири как раз хуже всего! А также на Дальнем Востоке, Урале, Кавказе. Лучше всего Центральный федеральный округ, но тоже пестрый... Более-менее - Северо-Запад России. Там низкая смерт­ность, но там и не рожают. Причем уровень здоровья никак не зависит от уровня экономического благосостояния территорий. Это российский феномен.

- По данным Всероссийской диспансеризации, 20% детей погибают потому, что не получили специализированную помощь, которая у нас, как известно, жестко квотируется. Что-то меняется в этой системе?

- Знаете, когда я стал заявлять, что квотирование - это антиконституционная и антидетская мера, в министер­стве стали отходить от этого выражения. Теперь говорят «число пролеченных больных». Но квоты увеличиваются, и оплата по ним существенно растет (в год на 30%). Вообще нельзя только критиковать.

Как бы кто ни относился к г-ну Зурабову, он первый из министров после Е. Чазова добился выделения приличных средств на медицину и сказал власти, что для здравоохранения нужны день­ги, и получил их.

- Детская заболеваемость в 5 раз выше, чем на Западе, а инвалидность в 5 раз ниже. Как такое может быть?

- Потому что у нас критерии отнесения к инвалидам драконовские! Мы говорим об этом везде и всюду, пытаемся получить право влиять на это. Вот, например, почему мы, научный центр, не можем дать заключение, что ребенок - инвалид? А районный ВТЭК, где нет детских специалистов, разбирающихся в вопросе, - может. И они снимают с ребенка инвалидность, снимают с лекарст­венного обеспечения.

У нас в свое время было 200 тыс. инвалидов. Ни одним больше. Мы лет пять боролись за новые критерии. Их внедрили, и число инвалидов увеличилось - их теперь 564 тысячи. Но все равно мы не добились признания международных критериев при определении инвалидности. Это проблема. Надеюсь, нам удастся убедить министерст­во. Ту его часть, которая относится к соц­обеспечению. И что-то сдвинется.

- Если дети такие больные, значит, лет через десять и рожать будет некому?

- Это значит: 70% девушек до 18 лет имеют отклонения со стороны ре­продуктивной функции и почти 50% мальчиков. Если их не лечить, то примерно 30% из них будут бесплодны. Но у нас в первичном звене нет ни диагностики, ни детских андрологов, ни детских гинекологов.

Родители - темень беспросветная в этом вопросе. Выход вижу в создании целой сети специализированных центров по охране репродуктивного здоровья и принятия федеральной программы.

Вот мы открыли в центре детское андрологическое отделение. Там каждый день идет по пять-шесть операций. Это очень серьезная проблема. В рамках нацпроекта она даже не обозначена. Можно было бы ее решать в рамках программы «Дети России». Но... На 2007 год в бюджет заложено 1 млрд. руб. Из них 800 млн. - на строительство, причем по десяткам объектов. 200 млн. выделяют на медицин­ские профилактические меры. Получается 7 РУБЛЕЙ В ГОД НА РЕБЕНКА!

- Ваши рекомендации мамам?

- Знаете, чтобы дети были здоровы, нужен упорный систематический родительский труд. К сожалению, как мы наблюдаем у себя в центре, упорный труд родителям тошен.

Я думаю, это что-то с душой... Иначе не было бы у нас и полутора миллионов сирот при живых родителях. Ребенку нужны любящие родители. Это главное.

Что изменилось

Сегодня оборот лекарств по России - 6 млрд. долл. в год, а в СССР был 1 млрд. При насыщении лекарствами сокращается потребность в стационарной помощи. Раньше стремились на койку, чтобы получить лекарст­ва, теперь лекарства есть и можно лечиться амбулаторно. Это положительный процесс.