//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

Взрослые ответы на детские вопросы

Академик Александр Баранов: «Права ребенка нарушаются уже в утробе матери»

№ 28(28) от 16.11.2006 [«Аргументы Недели », Беседовала Ирина САВЧЕНКО ]

Взрослые ответы на детские вопросы
Академик Александр Баранов: «Права ребенка нарушаются уже в утробе матери»

 - По недавно озвученной Минздрав­соцразвития статистике, каждый год у нас умирает «от неестественных причин» 15 тысяч детей в возрасте до 14 лет. Разве бывают какие-то «естественные причины» смерти детей?

 - Детей умирает значительно больше. 17 тыс. ежегодно умирает в возрасте до года и примерно столько же - от года до 18 лет. Итого - около 35 тысяч человек. «Неестественными причинами» принято считать прежде всего несчаст­ные случаи, убийства, самоубийства, отравления... К тому же у нас лукавая статистика смертности новорожденных. Считается, что 11 новорожденных на 1000 родившихся умирает.

 - А на самом деле?

 - На самом деле - 19! У нас совершенно другие (значительно более заниженные, чем во всем мире) критерии. Не учитываются дети, рожденные с весом менее 1 кг. Во всем мире - учитываются.

 - Какова основная причина гибели новорожденных?

 - В подавляющем большинстве - до 70% - перинатальная. Плохая дородовая профилактика плода. Это прежде всего - пороки развития, невынашивание, какие-то болезни матери.

 - Про таких раньше говорили «не жилец»...

 - Это наши возможности не позволили сохранить такому маловесному ребеночку жизнь... В других странах - сохраняют. Нужна массовая диагностика внутриутробных инфекций - это главная проблема - ее в стране нет. Есть отдельные лаборатории, но они в числе первых перешли на платные медицинские услуги.

 Хочешь обследоваться на инфекцию плода - плати. В течение беременности женщина должна пройти некоторые процедуры 3-4 раза. А у нас даже УЗИ доступно далеко не всем женщинам. Что уж говорить о скрининге новорожденных на генетические заболевания. Мы выявляем всего 4 заболевания, а США - 30.

 - Может быть, с введением в строй 15 новых центров в рамках нацпроекта «Здоровье» что-то изменится?

 - А там по детству почти ничего нет. Только когда мы начали шуметь, стали предусматривать какие-то неполноценные детские отделения при этих центрах. Да и то не при всех. Так что нацпроект «Здоровье» детских проблем практически не решает.

 - Но говорят, что педиатров озолотили...

 - Просто дали достойную зарплату. Но участковый педиатр - это еще не вся педиатрия. Это какие-то точечные вливания, а системного подхода к решению проблем нет.

 - Это только вопрос денег?

 - Ну конечно. Технологии известны, для достижения хороших результатов не нужны какие-то новые научные разработки. Нужно просто внедрить то, что есть. На одной из встреч я говорил министру М. Зурабову: все зависит от поставленной цели, от поставленной задачи.

 Если власть захочет поставить нам цель - снизить младенческую смертность до уровня европейской - 5 на 1000 родившихся, - дайте нам задание. Мы все сделаем. Сделаем программу, все обсчитаем, скажем, что нужно. Проблем-то нет.

 - И что он отвечает?

 - Пока молчит... Но уже в министерстве говорят о планах строительства перинатальных центров.

 - Чем в основном болеют дети постарше? И каковы причины смерт­ности у подростков?

 - Если говорить о причинах, то в подрост­ковом возрасте в 80% смерти - от нес­частных случаев. Смерт­ность подростков у нас в России в 5-6 раз выше, чем в других странах.

 Если говорить о болезнях, то самый мощный фактор нездоровья детей - плохое питание. Я ходил в Минсельхоз, встречался с министром Гордеевым, говорили о том, чтобы каждый школьник в буфете мог выпить бесплатно стакан молока или кефира.

 - Стакан молока?

 - Да, стакан молока. У нас министры решают вопрос о стакане молока для ребенка.

 - И что, решили?

 - Ну, нас горячо поддер­живают. Деньги должны быть отпущены из бюджета. Дай Бог, чтобы хоть это было. Или болезни опорно-двигательного аппарата, что опять-таки связано с питанием - нехваткой кальция.

 - Это рахиты?

 - Нет, это остеопороз. До 40% детей имеют фактические отклонения в образовании костной ткани. А мы-то всегда считали, что это проблема женщин в менопаузе...

 - Остались еще места в России, где дети растут здоровыми? Раньше говорили о сибирском здоровье...

 - Никакого сибирского здоровья нет. В Сибири как раз хуже всего! А также на Дальнем Востоке, Урале, Кавказе. Лучше всего Центральный федеральный округ, но тоже пестрый... Более-менее - Северо-Запад России. Там низкая смерт­ность, но там и не рожают. Причем уровень здоровья никак не зависит от уровня экономического благосостояния территорий. Это российский феномен.

 - По данным Всероссийской диспансеризации, 20% детей погибают потому, что не получили специализированную помощь, которая у нас, как известно, жестко квотируется. Что-то меняется в этой системе?

 - Знаете, когда я стал заявлять, что квотирование - это антиконституционная и антидетская мера, в министер­стве стали отходить от этого выражения. Теперь говорят «число пролеченных больных». Но квоты увеличиваются, и оплата по ним существенно растет (в год на 30%). Вообще нельзя только критиковать.

 Как бы кто ни относился к г-ну Зурабову, он первый из министров после Е. Чазова добился выделения приличных средств на медицину и сказал власти, что для здравоохранения нужны день­ги, и получил их.

 - Детская заболеваемость в 5 раз выше, чем на Западе, а инвалидность в 5 раз ниже. Как такое может быть?

 - Потому что у нас критерии отнесения к инвалидам драконовские! Мы говорим об этом везде и всюду, пытаемся получить право влиять на это. Вот, например, почему мы, научный центр, не можем дать заключение, что ребенок - инвалид? А районный ВТЭК, где нет детских специалистов, разбирающихся в вопросе, - может. И они снимают с ребенка инвалидность, снимают с лекарст­венного обеспечения.

 У нас в свое время было 200 тыс. инвалидов. Ни одним больше. Мы лет пять боролись за новые критерии. Их внедрили, и число инвалидов увеличилось - их теперь 564 тысячи. Но все равно мы не добились признания международных критериев при определении инвалидности. Это проблема. Надеюсь, нам удастся убедить министерст­во. Ту его часть, которая относится к соц­обеспечению. И что-то сдвинется.

 - Если дети такие больные, значит, лет через десять и рожать будет некому?

 - Это значит: 70% девушек до 18 лет имеют отклонения со стороны ре­продуктивной функции и почти 50% мальчиков. Если их не лечить, то примерно 30% из них будут бесплодны. Но у нас в первичном звене нет ни диагностики, ни детских андрологов, ни детских гинекологов.

 Родители - темень беспросветная в этом вопросе. Выход вижу в создании целой сети специализированных центров по охране репродуктивного здоровья и принятия федеральной программы.

 Вот мы открыли в центре детское андрологическое отделение. Там каждый день идет по пять-шесть операций. Это очень серьезная проблема. В рамках нацпроекта она даже не обозначена. Можно было бы ее решать в рамках программы «Дети России». Но... На 2007 год в бюджет заложено 1 млрд. руб. Из них 800 млн. - на строительство, причем по десяткам объектов. 200 млн. выделяют на медицин­ские профилактические меры. Получается 7 РУБЛЕЙ В ГОД НА РЕБЕНКА!

 - Ваши рекомендации мамам?

 - Знаете, чтобы дети были здоровы, нужен упорный систематический родительский труд. К сожалению, как мы наблюдаем у себя в центре, упорный труд родителям тошен.

 Я думаю, это что-то с душой... Иначе не было бы у нас и полутора миллионов сирот при живых родителях. Ребенку нужны любящие родители. Это главное.

Что изменилось

Сегодня оборот лекарств по России - 6 млрд. долл. в год, а в СССР был 1 млрд. При насыщении лекарствами сокращается потребность в стационарной помощи. Раньше стремились на койку, чтобы получить лекарст­ва, теперь лекарства есть и можно лечиться амбулаторно. Это положительный процесс. 

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//live

«Эрдоган понимает, что Зеленский - это желторотый птенец без власти»

«Эрдоган понимает, что Зеленский - это желторотый птенец без власти»

Владимир Зеленский во время пресс-конференции с Реджепом Эрдоганом рассказал, что носит браслеты с именами «пленных моряков» и не снимет их, пока... О том, что и клоуну иногда нужно быть талантливым, размышляет Игорь КОРОТЧЕНКО.

//В мире

В Украине рассказали о "жёстком уроке" Зеленскому от Путина, Макрона и Меркель

В Украине рассказали о "жёстком уроке" Зеленскому от Путина, Макрона и Меркель

Украинский политолог Андрей Головачёв написал материал, в котором рассказал о "жестком уроке", который президенту Украины Владимиру Зеленскому преподали лидеры России, Германии и Франции.

//Общество

Митинг в Москве. На проспекте Сахарова по данным "Белого счетчика" уже более 49 тысяч человек

Митинг в Москве. На проспекте Сахарова по данным "Белого счетчика" уже более 49 тысяч человек

На митинге в Москве "Вернём себе право на выборы!" на проспекте Сахарова по данным «Белого счетчика» собралось уже больше 49 тысяч человек.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Общество

Власти впервые признали, что взрыв в Северодвинске произошел на установке с источником радиации

Власти впервые признали, что взрыв в Северодвинске произошел на установке с источником радиации

Госкорпорация «Росатом» впервые подтвердила, что взрыв в Северодвинске произошел на установке с источником радиации. До этого о проблеме говорили только военные эксперты, писали журналисты и строили догадки

//В мире

В ДНР сообщили об отправке Киевом снайперов в Донбасс

В ДНР сообщили об отправке Киевом снайперов в Донбасс

Начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Павел Безсонов рассказал, что командование ВСУ направили снайперские войска в Донбасс.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Украинский депутат назвал президентство Зеленского неполноценным без встречи с Трампом

Украинский депутат назвал президентство Зеленского неполноценным без встречи с Трампом

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", политолог-международник Олег Волошин заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо встретиться с американским лидером Дональдом Трампом.

//Здоровье

Ученые нашли белок, восстанавливающий зубы

Ученые нашли белок, восстанавливающий зубы

Билологи нашли молекулу, которая поможет зубам восстанавливаться естественным образом. Об этом сообщает Nature Communications.

//Интервью

Актриса Жюли Дельпи: Иногда я переставала верить в себя

Актриса Жюли Дельпи: Иногда я переставала верить в себя

Жюли Дельпи – актриса, которая вызывает «двойные эмоции»: невероятно хрупкая женщина с жестким взглядом на жизнь. Это обезоруживает собеседника. Обычно о таких говорят: «Красивая, но «стервь»!» Но французский зритель любит Жюли Дельпи.

//Шоу-бизнес

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

В жизни Инны Ульяновой были только кино и театр. Она даже замужем была единственный раз и всего полтора года. Поэтому главной проблемой и самой сильной болью для нее стало одиночество.

//Новости партнеров

//Общество

Что скрывает дым сибирских пожаров

Что скрывает дым сибирских пожаров

Как говорили в старину, всё у нас не понос, так золотуха. Вот и сегодня Приангарье и Дальний Восток тонут, а Иркутская область, Красноярский край и Якутия дымятся и горят. На Лене и её притоке Алдане – сильный запах задымления, капитаны судов стараются не идти по рекам ночью, если по воде стелется дым и ничего впереди не видно.

//Шоу-бизнес

Названа сумма, которую певица Наргиз зарабатывала с Фадеевым

Названа сумма, которую певица Наргиз зарабатывала с Фадеевым

Стало известно, сколько зарабатывала певица Наргиз во время сотрудничества с продюсером Максимом Фадеевым. Источник сообщил, что Фадеев предоставил исполнительнице мировые гастроли и написал для неё множество песен.

//Новости СМИ2

//Происшествия

В Москве автомобиль загорелся на МКАДе

В Москве автомобиль загорелся на МКАДе

В субботу, 10 августа, в Москве на 37-м км МКАД произошло столкновение двух автомобилей. Уточняется, что одну из машин отбросила в отбойник, после чего она загорелась. По предварительным данным, пострадали три человека.

//Происшествия

В Башкирии загорелся детский лагерь

В Башкирии загорелся детский лагерь

В субботу, 10 августа, произошёл пожар в детском оздоровительном лагере в деревне Сулейманово Зианчуринского района Башкирии. Отмечается, что инцидент произошёл около 16.00 по местному времени.

//Происшествия

ФБР и Минюст проведут расследование смерти американского миллиардера в тюрьме

ФБР и Минюст проведут расследование смерти американского миллиардера в тюрьме

Федеральное бюро расследований и Министерство юстиции Соединённых Штатов приняло решение провести расследование обстоятельств смерти миллиардера Джеффри Эпштейн. Мужчина совершил самоубийство в субботу утром в тюремной камере.

//Шоу-бизнес

"Бандерша Пугачева и обколотая вусмерть ботексом бабка Ротару заслуживают полного забвения", считает скандальный блогер

"Бандерша Пугачева и обколотая вусмерть ботексом бабка Ротару заслуживают полного забвения", считает скандальный блогер

"Все эти бездари советской эстрады, включая Ротару, заслуживают полного забвения". Если «Битлз» спустя десятилетия слушает молодежь, то нынешнее поколение не скачивает в Сети Ротару, Толкунову или Кобзона

//Спорт

«Динамо» терпит поражение от «Зенита» 0:2

«Динамо» терпит поражение от «Зенита» 0:2

Сегодня, 10-го августа, на стадионе ВТБ-Арена в Москве состоялся матч пятого тура чемпионата России между «Динамо» и «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Арбитр встречи Евгений Турбин (Дмитров).

//Политика

Новый посол Китая назвал "мечтой" работу в России

Новый посол Китая назвал "мечтой" работу в России

Новый посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил, что для него мечта получить назначение на данную должность. Дипломат очень рад, что приехал в "родную и соседнюю страну".

//Новости партнеров

//В мире

В Техасе паук расправился с летучей мышью

В Техасе паук расправился с летучей мышью

В Сети появилась фотография, на которой техасский паук поймал в свою паутину летучую мышь и съел ее. По словам женщины, которая разместила снимок, насекомому хватило несколько часов, чтобы расправиться с животным.

//Общество

Три года колонии за червей. Жители Ольхона встали на защиту бывшего мэра, который построил дорогу и был осужден

Три года колонии за червей. Жители Ольхона встали на защиту бывшего мэра, который построил дорогу и был осужден

Дороги не только главная бед России, но, как оказалась, и «расстрельная статья» для бывшего мэра Ольхона Сергея Копылова. Не в прямом смысле слова, но за строительство дороги он получил три года колонии

//Шоу-бизнес

Виктория Дайнеко показала сэлфи без макияжа и укладки

Виктория Дайнеко показала сэлфи без макияжа и укладки

Известная российская певица Виктория Дайнеко поделилась с поклонниками женственным сэлфи без макияжа и укладки. Знаменитость проводит время на отдыхе в Майями, где решила полностью отказаться от косметики.

//Политика

Замглавы Минкомсвязи попросил студентов не пользоваться "Википедией"

Замглавы Минкомсвязи попросил студентов не пользоваться "Википедией"

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин призвал студентов перестать пользовать доя поиски информации "Википедией". Он отметил, что данный ресурс содержит непроверенные данные.

//В мире

Школьница могла пострадать из-за незаметного объекта на фото

Школьница могла пострадать из-за незаметного объекта на фото

Школьница Брук Миллс из Соединённых Штатов сфотографировалась рядом с деревом и чуть не погибла от нападения животного. Мать девочки рассказала, что успела сделать несколько снимков, прежде чем заметила опасность в кадре.

//Шоу-бизнес

Под псевдонимом Eva. В госмузее открылась выставка жемчужины гарема экс-министра обороны Анатолия Сердюкова

Под псевдонимом Eva. В госмузее открылась выставка жемчужины гарема экс-министра обороны Анатолия Сердюкова

В Государственном музее Востока в Москве открылась выставка художницы Eva. Как оказалось за пошлым псевдонимом скрывается жемчужины гарема экс-министра обороны Анатолия Сердюкова Евгения Васильева

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Народный артист СССР Олег Стриженов отмечает 90-летие
2

Оксана Федорова показала редкий снимок с мужем
3

"Маленький Чернобыль": военные эксперты полагают, что в Северодвинске взорвалась крылатая ракета с ядерным двигателем?
4

"Часть акватории Северного моря после взрыва заражена радиацией. Это национальная трагедия", считает Андрей Караулов
5

На Украине потребовали от Монголии 10 миллиардов долларов компенсации за иго

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры