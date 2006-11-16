Взрослые ответы на детские вопросы
Академик Александр Баранов: «Права ребенка нарушаются уже в утробе матери»
№ 28(28) от 16.11.2006 [«Аргументы Недели », Беседовала Ирина САВЧЕНКО ]
- По недавно озвученной Минздравсоцразвития статистике, каждый год у нас умирает «от неестественных причин» 15 тысяч детей в возрасте до 14 лет. Разве бывают какие-то «естественные причины» смерти детей?
- Детей умирает значительно больше. 17 тыс. ежегодно умирает в возрасте до года и примерно столько же - от года до 18 лет. Итого - около 35 тысяч человек. «Неестественными причинами» принято считать прежде всего несчастные случаи, убийства, самоубийства, отравления... К тому же у нас лукавая статистика смертности новорожденных. Считается, что 11 новорожденных на 1000 родившихся умирает.
- А на самом деле?
- На самом деле - 19! У нас совершенно другие (значительно более заниженные, чем во всем мире) критерии. Не учитываются дети, рожденные с весом менее 1 кг. Во всем мире - учитываются.
- Какова основная причина гибели новорожденных?
- В подавляющем большинстве - до 70% - перинатальная. Плохая дородовая профилактика плода. Это прежде всего - пороки развития, невынашивание, какие-то болезни матери.
- Про таких раньше говорили «не жилец»...
- Это наши возможности не позволили сохранить такому маловесному ребеночку жизнь... В других странах - сохраняют. Нужна массовая диагностика внутриутробных инфекций - это главная проблема - ее в стране нет. Есть отдельные лаборатории, но они в числе первых перешли на платные медицинские услуги.
Хочешь обследоваться на инфекцию плода - плати. В течение беременности женщина должна пройти некоторые процедуры 3-4 раза. А у нас даже УЗИ доступно далеко не всем женщинам. Что уж говорить о скрининге новорожденных на генетические заболевания. Мы выявляем всего 4 заболевания, а США - 30.
- Может быть, с введением в строй 15 новых центров в рамках нацпроекта «Здоровье» что-то изменится?
- А там по детству почти ничего нет. Только когда мы начали шуметь, стали предусматривать какие-то неполноценные детские отделения при этих центрах. Да и то не при всех. Так что нацпроект «Здоровье» детских проблем практически не решает.
- Но говорят, что педиатров озолотили...
- Просто дали достойную зарплату. Но участковый педиатр - это еще не вся педиатрия. Это какие-то точечные вливания, а системного подхода к решению проблем нет.
- Это только вопрос денег?
- Ну конечно. Технологии известны, для достижения хороших результатов не нужны какие-то новые научные разработки. Нужно просто внедрить то, что есть. На одной из встреч я говорил министру М. Зурабову: все зависит от поставленной цели, от поставленной задачи.
Если власть захочет поставить нам цель - снизить младенческую смертность до уровня европейской - 5 на 1000 родившихся, - дайте нам задание. Мы все сделаем. Сделаем программу, все обсчитаем, скажем, что нужно. Проблем-то нет.
- И что он отвечает?
- Пока молчит... Но уже в министерстве говорят о планах строительства перинатальных центров.
- Чем в основном болеют дети постарше? И каковы причины смертности у подростков?
- Если говорить о причинах, то в подростковом возрасте в 80% смерти - от несчастных случаев. Смертность подростков у нас в России в 5-6 раз выше, чем в других странах.
Если говорить о болезнях, то самый мощный фактор нездоровья детей - плохое питание. Я ходил в Минсельхоз, встречался с министром Гордеевым, говорили о том, чтобы каждый школьник в буфете мог выпить бесплатно стакан молока или кефира.
- Стакан молока?
- Да, стакан молока. У нас министры решают вопрос о стакане молока для ребенка.
- И что, решили?
- Ну, нас горячо поддерживают. Деньги должны быть отпущены из бюджета. Дай Бог, чтобы хоть это было. Или болезни опорно-двигательного аппарата, что опять-таки связано с питанием - нехваткой кальция.
- Это рахиты?
- Нет, это остеопороз. До 40% детей имеют фактические отклонения в образовании костной ткани. А мы-то всегда считали, что это проблема женщин в менопаузе...
- Остались еще места в России, где дети растут здоровыми? Раньше говорили о сибирском здоровье...
- Никакого сибирского здоровья нет. В Сибири как раз хуже всего! А также на Дальнем Востоке, Урале, Кавказе. Лучше всего Центральный федеральный округ, но тоже пестрый... Более-менее - Северо-Запад России. Там низкая смертность, но там и не рожают. Причем уровень здоровья никак не зависит от уровня экономического благосостояния территорий. Это российский феномен.
- По данным Всероссийской диспансеризации, 20% детей погибают потому, что не получили специализированную помощь, которая у нас, как известно, жестко квотируется. Что-то меняется в этой системе?
- Знаете, когда я стал заявлять, что квотирование - это антиконституционная и антидетская мера, в министерстве стали отходить от этого выражения. Теперь говорят «число пролеченных больных». Но квоты увеличиваются, и оплата по ним существенно растет (в год на 30%). Вообще нельзя только критиковать.
Как бы кто ни относился к г-ну Зурабову, он первый из министров после Е. Чазова добился выделения приличных средств на медицину и сказал власти, что для здравоохранения нужны деньги, и получил их.
- Детская заболеваемость в 5 раз выше, чем на Западе, а инвалидность в 5 раз ниже. Как такое может быть?
- Потому что у нас критерии отнесения к инвалидам драконовские! Мы говорим об этом везде и всюду, пытаемся получить право влиять на это. Вот, например, почему мы, научный центр, не можем дать заключение, что ребенок - инвалид? А районный ВТЭК, где нет детских специалистов, разбирающихся в вопросе, - может. И они снимают с ребенка инвалидность, снимают с лекарственного обеспечения.
У нас в свое время было 200 тыс. инвалидов. Ни одним больше. Мы лет пять боролись за новые критерии. Их внедрили, и число инвалидов увеличилось - их теперь 564 тысячи. Но все равно мы не добились признания международных критериев при определении инвалидности. Это проблема. Надеюсь, нам удастся убедить министерство. Ту его часть, которая относится к соцобеспечению. И что-то сдвинется.
- Если дети такие больные, значит, лет через десять и рожать будет некому?
- Это значит: 70% девушек до 18 лет имеют отклонения со стороны репродуктивной функции и почти 50% мальчиков. Если их не лечить, то примерно 30% из них будут бесплодны. Но у нас в первичном звене нет ни диагностики, ни детских андрологов, ни детских гинекологов.
Родители - темень беспросветная в этом вопросе. Выход вижу в создании целой сети специализированных центров по охране репродуктивного здоровья и принятия федеральной программы.
Вот мы открыли в центре детское андрологическое отделение. Там каждый день идет по пять-шесть операций. Это очень серьезная проблема. В рамках нацпроекта она даже не обозначена. Можно было бы ее решать в рамках программы «Дети России». Но... На 2007 год в бюджет заложено 1 млрд. руб. Из них 800 млн. - на строительство, причем по десяткам объектов. 200 млн. выделяют на медицинские профилактические меры. Получается 7 РУБЛЕЙ В ГОД НА РЕБЕНКА!
- Ваши рекомендации мамам?
- Знаете, чтобы дети были здоровы, нужен упорный систематический родительский труд. К сожалению, как мы наблюдаем у себя в центре, упорный труд родителям тошен.
Я думаю, это что-то с душой... Иначе не было бы у нас и полутора миллионов сирот при живых родителях. Ребенку нужны любящие родители. Это главное.
Что изменилось
Сегодня оборот лекарств по России - 6 млрд. долл. в год, а в СССР был 1 млрд. При насыщении лекарствами сокращается потребность в стационарной помощи. Раньше стремились на койку, чтобы получить лекарства, теперь лекарства есть и можно лечиться амбулаторно. Это положительный процесс.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес