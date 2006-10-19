Даты и люди: 19 – 25 октября

19 октября 1812 г. - армия Наполеона, разложившаяся после беспрестанного пьянства и мародерства в захваченной Москве, уходит из русской столицы.

Из мемуаров сержанта Бургоня: «После полудня мы двинулись в поход... Вскоре мы очутились среди множества повозок... Они шли в три-четыре ряда, и вереница тянулась на протяжении целой мили». Сам Бургонь тащил в ранце (среди прочих награбленных ценностей) обломок обшивки креста с московской колокольни Ивана Великого; сам крест был сделан из дерева, но окован серебряными золочеными полосами и удерживался несколькими золочеными же цепями. «Рабочая команда, плотники и другие, - пишет Бургонь, - были отряжены снять этот крест для перевезения его в Париж в качестве трофея». Сняты были и золоченые орлы с вершин кремлевских башен.

19 октября 1881 г. - родился Михаил Гордеевич Дроздовский, будущий герой Белого движения, генерал-майор. Умер от раны 14.01.1919 г. Был торжественно похоронен в Екатеринодаре. Через год, в дни, когда красные занимали Екатеринодар, один из полков «дроздовской дивизии» ворвался в город, отбросил противника и, чтобы не допустить надругательства над останками командира, вырыл гроб. В ноябре 1920 г. при отступлении белой армии Дроздовского перезахоронили в Севастополе; на церемонии присутствовали лишь шесть самых доверенных офицеров. Точное место, где покоится Михаил Дроздовский, неизвестно до сих пор.

24 октября 1776 г. - 230 лет назад графом Алексеем Орловым в Воронежской губернии основаны Хреновский и Чесменский конные заводы. На Хреновском заводе была выведена самая знаменитая русская порода лошадей - орловские рысаки. В «орловцах» течет кровь знаменитого Сметанки - арабского жеребца, которого граф Орлов, победитель Чес­менского морского сражения, после подписания мира с Турцией купил у султана за баснословную тогда сумму 60 000 руб. Из Аравии коня вели по суше через Венгрию и Польшу в сопровождении воинского конвоя (боялись, что отобьют разбойники). Помимо невероятной красоты и резвости у Сметанки была редкая физиологическая особенность - очень длинная спина. Это имеет значение для беговых пород: если спина короткая, а конечности длинные, то при широкой рыси задние ноги могут цеплять передние. Позднее выяснилось: у Сметанки от рождения был дополнительный позвонок и соответственно дополнительная пара ребер. Удивительный жеребец довольно быстро пал, не выдержав российского климата, но скрещивание его (и особенного его потомства) с датскими и немецкими лошадьми позволило получить «орловцев» - гордость отечественного коневодства.

24 октября 1911 г. - 95 лет исполнилось бы незабываемому Аркадию Райкину.

25 октября - юбилей (р. 1931 г.) Анни Жирардо. Дочь председательницы Комитета акушерок Франции готовилась стать медсестрой, а стала одной из самых знаменитых актрис ХХ века.