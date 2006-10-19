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Нобелевская премия - удача или большие деньги

Академик Виталий Гинзбург: на «фу-фу» ничего не сделаешь

№ 24(24) от 19.10.2006 [ «Аргументы Недели » ]

Нобелевская премия - удача или большие деньги
Виталий Гинзбург
 
 - Виталий Лазаревич, церемония определения и награждения нобелевских лауреатов набирает обороты. Что-то ничего не слышно о награждении россиян, украинцев, литовцев, грузин - выходцев из бывшего СССР? Это невероятно. Есть какие-либо достойные имена кандидатов в области физики или других наук? Или их действительно нет?

 - Да нет, какие-то есть... Если смотреть историю присвоения Нобелевских премий, то в сталин­ские времена было запрещено представлять на Нобелевские премии. Поэтому тут и спрашивать не о чем. Люди просто не могли этим заниматься. Соответственно, их не могут и награждать.
 
 Ведь как Нобелевский комитет работает? Сначала рассылается «вопросник». Вернее, не «вопросник», а предложения: «Просим вас номинировать кандидата на премию...» Причем это делается «строго конфиденциально» - strictly confidentially - чтобы не говорить, кто кого номинирует, и чтобы из-за этого не было скандалов.  Далее те, кому эти запросы приходят, представляют своих номинантов. К примеру, по физике рассылают трем тысячам. Ну и там бывает, наверное, около ста разных имен. Из них нужно выбрать три кандидатуры. В Нобелевском комитете стараются как могут... Но это очень трудно.

 Наше вступление в нобелевский клуб стало возможным только после смерти Сталина... Так вот я, например, по заданию Курчатова в 1956 году вместе с Евгением Константиновичем Завойским писал представление на Франка, Тамма и Черенкова. Они получили премию в 1958 году. Потом премию получил Ландау в 1962 году. Потом Прохоров и Басов - в 1964 году. Затем в 1978 году ее получил Капица. В 2000 году - Алферов. Я получил в 2003 году.
 
 Я, например, когда получаю предложение номинировать, - номинирую нашего физика. Но... Должен сказать, что нужно разделить это «дело». Есть те работы, за которые нужно давать премию. А есть работы, за которые можно дать премию. Так вот, таких работ, за которые нужно дать Нобелевскую премию, - в данный момент (это мое частное мнение) у нас пока нет. Вот самый последний пример. Не­давно в «Известиях» я нашел статью о том, что якобы наши ученые сделали работу с «чернотельным» излучением и отдали ее американцам. Я нарочно с астрономами об этом поговорил: хотя и раньше это знал, но уточнил - ничего подобного!

 У нас действительно был перспективный спутник «Прогноз». С него получили кое-что интересное. Хотели запустить второй спутник. Если бы он заработал, может быть, и получили бы результаты, достойные Нобелевской номинации. Американцы запустили свой спутник и получили прекрасные результаты.
 
 - И тем не менее большинство награжденных нобелевских лауреатов из США. Это поощрение реального вклада американцев в науку? Или над Нобелевским комитетом тоже довлеет политический фактор? У американцев-то хорошие работы?

 - Да. Вполне хорошие. Если вы спросите специалистов, непосредственно астрономов - то они вам скажут, что у американцев прекрасные работы, которые действительно заслуживают премии. Ничего тут такого «специального» нет!
 
 Мы в советское время действительно потеряли две премии. Во-первых, за открытие рассеяния света в конденсированных средах. Тут Нобелевский комитет ошибся. Это было в 1930 году, когда не дали премию Мандельштаму и Лазареву. Я думал, что не дали из-за каких-то антисоветских настроений. Была, знаете ли, такая теория. Но вы учтите, что сведения о том, кто предлагал, что предлагал и как предлагал, публикуются только через 50 лет после присуждения премии.

 А в 1980 году опубликовали данные об этом случае. И выяснилось,  что сами «дураки». Наши люди, которые должны были это номинировать, - не номинировали ни Мандельштама, ни Лазарева. В той ситуации Нобелевский комитет еще мог что-то «сделать».
Вторая премия, которую мы могли получить, - за работы Завойского. Он открыл электронный парамагнитный резонанс. Но умер, а никому другому за это премию не дали. Так что тут дискриминации никакой нет.

 На «фу-фу» сегодня ничего не сделаешь. В частности, хочу вам привести один пример. У нас есть прекрасный проект - «Радиоастрон». Руководитель - академик Николай Семенович Кардашов. Но космический полет по этой программе откладывают уже 10 лет. Сейчас его наметили на 2007 год. Если полет состоится и будут хорошие результаты - то, я уверен, им дадут премию.

 - Но у нас вообще в последнее время в науке творится что-то невообразимое. Говорят, что нынешний руководитель научного процесса в правительстве подготовил механизм по упразднению Академии наук. Несмотря на ваш возраст, вы слывете человеком прогрессивных взглядов. Может, и в самом деле пора прикрыть «лавочку» - «никчемные» институты, многие из которых сегодня сдают площади в аренду под склады и офисы различным конторкам и коммерческим структурам?

 - По упразднению Академии наук - таких планов не знаю. А произошло там следующее: правительст­во и Министерство образования и науки хотят, что называется, «прибрать» академию «к рукам». Но это слишком большая тема. И о ней сейчас специально мне говорить не хочется.

 - Виталий Лазаревич, ваши работы в области астрономии и астрофизики уже не одно десятилетие пользуются непререкаемым авторитетом во всем мире. Эти исследования связаны с исследованиями дальнего космоса, поисками других миров. Последнее время в прессе довольно часто обсуждается и даже пропагандируется тема инопланетных пришельцев. Ваше мнение как специалиста-классика - инопланетяне есть?

 - Нет. Это чепуха. Никаких ино­планетян на сто процентов нет. Сейчас журналы всякие астрологию пропагандируют и, понимаете ли, инопланетян. Должен вам сказать, что это - чистое жульничество. 
 
Аргумент от физиков
 
7 октября 2003 года с формулировкой за «Пионер­ский вклад в теорию сверхпроводников и сверхтекучих жидкостей» Нобелевский комитет принял официальное решение о присвоении Нобелевской премии в области физики трем ученым: А.А. Абрикосову, В.Л. Гинзбургу, Э.Д. Леггетту. Двое из них - А.А. Абрикосов и В.Л. Гинзбург - принадлежат к отечественной физической школе.

По-разному сложились судьбы ученых. Известный физик Виталий Лазаревич Гинзбург сегодня живет в Москве.

Ученик Льва Давыдовича Ландау А.А. Абрикосов вот уже более десяти лет живет и работает в США.

Альфред Нобель и его премия
 
Как известно, имя инженера и заводчика из Швеции Альфреда Нобеля прославило изобретение динамита.

За год до смерти (в конце ноября 1895 года) Нобель завещал свое состояние в размере 31 миллиона долларов на благотворительность, в качестве поощрения научных исследований и поддерж­ки наиболее талантливых ученых.

Нобель весьма тщательно прописал процедуру отбора и само награждение номинантов. Ежегодно в сентябре Академия наук выбирает достойнейших из достойных. Затем в октябре члены Нобелевского комитета собираются для того, чтобы назвать лау-
реатов. Вручают премии 10 декабря, в годовщину смерти Альфреда Нобеля. Медали, диплом и денежные чеки номинантам вручает сам король. Лауреаты располагаются на сцене в креслах, а все остальные, в том числе и король, стоят. Это единственный случай, когда в присутствии стоящего короля разрешается сидеть. После каждого вручения оркестр исполняет отрывок из какого-либо классического произведения.

Потом в Золотом зале Стокгольм­ской ратуши устраивается прием. На нем первый тост в честь короля произносит бургомистр Стокгольма, второй - в память Альфреда Нобеля, третий - за лауреатов.

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