Эксперт не представляет, что у российских магнатов есть сбережения в рублях

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18 августа 2020, 15:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: mk.ru

Деньги. Фото: pixabay.com

Девальвация рубля для богатых россиян ничего не значит. Так считает научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг.

Отвечая на вопрос, в чем россиянам хранить свои сбередения, Гринберг ответил, что «на сей счет есть лицемерные заявления руководителей экономического блока: в чем вы получаете, в том и храните». Экономист считает, что этот вопрос надо адресовать магнатам и эффективным менеджерам.

«Мне трудно представить, что у них сбережения в рублях, особенно с учетом имеющихся сумм. Что для них девальвация российской валюты? Ничего. А большинству населения придется столкнуться с серьезным ростом цен. В 90-е годы мы боролись с долларизацией экономики, а получили долларизацию массового сознания», – сказал Гринберг.

Он также отметил, что ни в одной другой стране народ так не переживает по поводу курса своей нацвалюты, как россияне.

«А между тем евро как стоил двадцать лет назад 1,2 доллара, так сейчас примерно и стоит», – добавил эксперт.