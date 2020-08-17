Центробанк запустил печатный станок по-крупному

Аргументы Недели → Экономика 13+

17 августа 2020, 17:41 [ «Аргументы Недели» ]

По итогам первого полугодия 2020-го в России увеличилось количество денежных купюр. При этом в прошлом году их объём стремительно снижался. Эксперты считают, что причиной увеличения денежной эмиссии стал спрос бизнеса. Помимо этого россияне поспешили снять сбережения с банковских счетов.



Центральному банку пришлось «допечатать» недостающий объём денег, чтобы стимулировать потребительский спрос. А это 1,6 трлн рублей в крупных пятитысячных купюрах. Важно, чтобы в таких условиях население не перешло к хранению денег «под матрасами».



Россияне начало активно открывать вклады в 2015 году, когда банки предлагали выгодные ставки. В настоящее время банки не способны компенсировать даже уровень инфляции. Открывать новые вклады граждане не спешат, так как многие перестраховываются на случай второй волны коронавируса. Доля наличных начнёт сокращаться только после того, как государство сделает фискальную функцию главной.



Домашнее хранение денег, по мнению банковских экспертов, является неразумным инвестиционным поведением. По этой причине многие люди в условиях кризиса начинают самостоятельно искать инструменты получения дохода с капитала.



