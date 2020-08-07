Россияне собрали максимальное количество наличных денег за всю историю
7 августа 2020, 18:10[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Объем наличных денег в обращении в России на 1 августа составил 12,62 трлн рублей.
За месяц прирост составил 1,6%, что позволило этому показателю обновить исторический максимум, следует из сообщения ЦБ.
Рост наличных в обороте ускорился на фоне пандемии коронавируса: в марте объем наличных вырос на 719 млрд рублей, в апреле – на 569 млрд рублей. В мае, когда начали ослаблять ограничения, темпы замедлились, но в июне эксперты зафиксировали рост на 415 млрд рублей. В июле объем наличных вырос еще на 202 млрд рублей.
По данным Bloomberg, рост спроса на наличные в России появился после обращений президента Владимира Путина.
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