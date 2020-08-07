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Россияне собрали максимальное количество наличных денег за всю историю

, 18:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Россияне собрали максимальное количество наличных денег за всю историю

Объем наличных денег в обращении в России на 1 августа составил 12,62 трлн рублей.

За месяц прирост составил 1,6%, что позволило этому показателю обновить исторический максимум, следует из сообщения ЦБ.

Рост наличных в обороте ускорился на фоне пандемии коронавируса: в марте объем наличных вырос на 719 млрд рублей, в апреле – на 569 млрд рублей. В мае, когда начали ослаблять ограничения, темпы замедлились, но в июне эксперты зафиксировали рост на 415 млрд рублей. В июле объем наличных вырос еще на 202 млрд рублей.

По данным Bloomberg, рост спроса на наличные в России появился после обращений президента Владимира Путина.

ДВа

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