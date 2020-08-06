Эксперт считает, что осенью курс доллара составит около 75 рублей

Аргументы Недели → Деньги 13+

6 августа 2020, 10:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Доллары США. Фото: pixabay.com

6 августа курс рубля перешел к символическому росту к доллару. Накануне рубль в паре с долларом сумел завершить день под отметкой 73.

Как считает финансовый аналитик Алексей Антонов, в пользу роста рубля по-прежнему играет ослабление доллара, однако неоднократно ранее российская валюта этот факт игнорировала.

«Все же остальное зовет к продаже рубля, а в целом ждем, что осень мы встретим с курсом около 75 рублей за доллар», – заявил эксперт.

По его словам, основным драйвером роста нефти сейчас является снижение курса доллара к мировым валютам. Но как только доллар начнет корректироваться вверх, цены на нефть тут же упадут.