В России зафиксировали падение спроса на наличную валюту
5 августа 2020, 15:35[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
На внутреннем рынке в мае наблюдалось снижение спроса населения на наличную иностранную валюту. По данным Банка России, аналогичная тенденция отмечалась и в предыдущие два года.
В сообщении регулятора говорится, что по сравнению с апрелем чистый спрос населения на наличную иностранную валюту сократился на 42% и составил 1,2 млрд долларов. С валютных счетов физлица сняли 1,5 млрд долларов – это на 42% меньше, чем месяцем ранее.
Также сообщается, что продажи наличной иностранной валюты уполномоченным банкам население уменьшило на 18% – до 500 млн долларов. На валютные счета физлица зачислили 900 млн долларов наличной иностранной валюты.
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