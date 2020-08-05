В России зафиксировали падение спроса на наличную валюту

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5 августа 2020, 15:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Доллары. Фото: pixabay.com

На внутреннем рынке в мае наблюдалось снижение спроса населения на наличную иностранную валюту. По данным Банка России, аналогичная тенденция отмечалась и в предыдущие два года.

В сообщении регулятора говорится, что по сравнению с апрелем чистый спрос населения на наличную иностранную валюту сократился на 42% и составил 1,2 млрд долларов. С валютных счетов физлица сняли 1,5 млрд долларов – это на 42% меньше, чем месяцем ранее.

Также сообщается, что продажи наличной иностранной валюты уполномоченным банкам население уменьшило на 18% – до 500 млн долларов. На валютные счета физлица зачислили 900 млн долларов наличной иностранной валюты.