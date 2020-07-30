Цифровые валюты вытесняют доллар

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30 июля 2020, 14:18 [ «Аргументы Недели» ]

Китай работает на созданием цифрового юаня. Государственный банк страны подписал соглашения с рядом организаций для проведения испытаний платёжной системы при помощи цифровых денег. Авторы идеи уверены, что такая система позволит избавиться от доминирующего влияния доллара. Государство будет иметь страховку от санкций Запада.



Китай переходит на цифровой формат также по причине нарастания масштабов холодной войны между Вашингтоном и Пекином. Специалисты Гарвардской школы Кеннеди заявляли ранее, что цифровой формат денег позволит государствам обойти американские санкции. Денежные операции будут производиться без внимания властей США. Цифровую валюту начали выпускать и другие государства. Французский государственный банк начал проводить эксперимент с цифровыми расчётами. Аналогичная ситуация в Англии.



Цифровая система позволяет контролировать финансовые потоки, исключить коррупцию, решить вопросы с бедностью. Но доллар по-прежнему будет мировой валютой. На ней держатся сильнейшие экономики мира.



