Специалисты не рекомендуют расплачиваться за покупки наличными деньгами

Аргументы Недели → Деньги 13+

4 августа 2020, 13:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: iz.ru

Банковская карта. Фото: pixabay.com

Эксперты советуют россиянам совершать покупки офлайн, используя веб-версии платежных приложений или оплачивая товары и услуги при помощи системы бесконтактной оплаты смартфонов, чтобы защитить себя от коронавируса.

Специалисты предупреждают, что на бумажных деньгах вирус может быть активен около четырех дней. Поэтому россиянам советуют использовать пластиковые карты или совершать оплату при помощи смартфона. При этом вводить пароль на терминале лучше уголком карты или авторучкой.

Деньги из банкомата можно брать спокойно – купюры проходят выдержку и обработку в течение времени, достаточного для безопасного контакта.