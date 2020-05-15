Сколько коронавирус может оставаться на денежных купюрах

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15 мая 2020, 16:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: телеканал «Звезда»

pixabay.com, деньги

Микробиолог Евгений Плисов советует ограничить использование наличных денег. Беря в руки купюру, помните, что деньги могут быть предметом заражения коронавирусной инфекцией.

По словам микробиолога, вирус живет на бумажном носителе около двух дней. Если следить за гигиеной рук, пользование банкоматом будет безопасным. Плисов рекомендует после того, как держали наличные, прийти домой, положить купюры, и идти мыть руки. Наличные следует "оставить полежать день и два", самое главное - "важно обеззараживать то, чем вы трогаете лицо, то есть руки".

Россиянка решила уберечь себя от коронавируса и продезинфицировать наличные сбережения. Однако что-то пошло не так.