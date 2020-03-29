Россиянка попыталась продезинфицировать деньги и лишилась их

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29 марта 2020, 10:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Россиянка решила уберечь себя от коронавируса и продезинфицировать наличные сбережения. Однако что-то пошло не так, и в итоге женщина лишилась 65 тысяч рублей.

Отмечается, что избавить наличность от возможных инфекций женщина решила при помощи микроволновки. Туда отправились 13 купюр по 5 тысяч рублей каждая. Россиянка призналась, что уже делала так, но в этот раз «передержала» - деньги сгорели. На некоторых купюрах остались темные пятна от нагрева, а некоторые прожгло полностью.

«Так вот, как она сказала "я уже так делала, дезинфекция от коронавируса, просто передержала микроволновке"», - передала слова россиянки ее знакомая.