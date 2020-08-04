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В июне россияне стали брать больше микрозаймов

, 11:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

В июне россияне стали брать больше микрозаймов
Деньги. Фото: pixabay.com

Средний размер микрозайма в июне вырос на 2,2% по сравнению с маем текущего года. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), этот показатель составил 8 тысяч рублей.

В бюро уточнили, что в «карантинном» апреле средний микрозайм снижался по сравнению с мартом на 3%. Это было связано, прежде всего, со стремлением граждан сокращать свою долговую нагрузку в условиях экономической неопределенности.

Сейчас наибольший средний размер «займа до зарплаты» в июне 2020 года, среди 30 регионов-лидеров по объемам выдачи данного вида розничного кредитования, зафиксирован в Москве (10,1 тысячи рублей) и Ростовской области (9,5 тысячи рублей).

ДВа

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