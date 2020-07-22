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Малый бизнес с начала пандемии взял более 12 млрд рублей в виде микрозаймов

, 10:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Малый бизнес с начала пандемии взял более 12 млрд рублей в виде микрозаймов
Предприятие МСП. Фото: сайт ГД РФ

Микрофинансовые организации предпринимательского финансирования предоставили малым и средним предприятиям (МСП) России льготные микрозаймы на сумму 5,7 млрд рублей.

По данным Минэкономразвития РФ, региональные гарантийные организации выдали поручительства по льготной ставке на сумму 6,6 млрд рублей. Таким образом, всего отечественные компании получили 24,7 млрд рублей, из которых 12,3 млрд рублей приходятся на заемные средства.

«Помимо этого, МФО предоставили отсрочки по 7,3 тысячам действующих микрозаймов на сумму 7,6 млрд рублей», – уточнили в министерстве.

Кроме этого, субъекты МСП были освобождены от уплаты процентов и основного долга без переноса на последующие периоды на сумму 541,1 млн рублей.

ДВа

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