В Минфине заявили, что на поддержку малого и среднего бизнеса потребуется 1,7 трлн рублей

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17 июля 2020, 15:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Фабрика. Фото: сайт ГД РФ

Совокупный объем бюджетной поддержки малых и средних предприятий в России, с учётом списания в 2021 году кредитов на сохранение занятости, составит 1,67 трлн рублей.

Об этом заявил замминистра финансов РФ Тимур Максимов, отметивший, что «это цифры, которые складываются по итогам анализа всех тех решений, которые приняты». Он добавил, что сейчас сложно оценить достаточность этих мер, потому что «кризисные явления в полной мере не завершились», и непонятно, как ситуация будет развиваться дальше.

Тем не менее, Максимов заявил, что «решения, которые уже приняты, позволили избежать развития событий по самому негативному сценарию».

Ранее в ГД посчитали необходимым поддержать пострадавшие от последствий пандемии субъекты МСП.