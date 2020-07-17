В Минфине заявили, что на поддержку малого и среднего бизнеса потребуется 1,7 трлн рублей
17 июля 2020, 15:39[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Совокупный объем бюджетной поддержки малых и средних предприятий в России, с учётом списания в 2021 году кредитов на сохранение занятости, составит 1,67 трлн рублей.
Об этом заявил замминистра финансов РФ Тимур Максимов, отметивший, что «это цифры, которые складываются по итогам анализа всех тех решений, которые приняты». Он добавил, что сейчас сложно оценить достаточность этих мер, потому что «кризисные явления в полной мере не завершились», и непонятно, как ситуация будет развиваться дальше.
Тем не менее, Максимов заявил, что «решения, которые уже приняты, позволили избежать развития событий по самому негативному сценарию».
Ранее в ГД посчитали необходимым поддержать пострадавшие от последствий пандемии субъекты МСП.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.