В ГД считают необходимым поддержать пострадавшие от последствий пандемии субъекты МСП

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17 июля 2020, 15:09 [ «Аргументы Недели» ]

Ирина Яровая. Фото: сайт ГД РФ

Зампредседателя Госдумы Ирина Яровая предложила проанализировать, обобщить и сделать доступными для всех субъектов лучшие региональные меры поддержки малого и среднего предпринимательства.

По ее словам, опираясь на помощь, оказанную на федеральном уровне, каждый регион наделен полномочиями по содействию развития бизнеса на своей территории.

«Успешное решение этой задачи зависит от того, насколько умную и заинтересованную политику реализуют региональные власти, создают условия снятия барьеров, улучшения инвестиционного климата, дают возможности в том числе молодежи для начала предпринимательской деятельности», – отметила Яровая.

Она добавила, что меры поддержки бизнеса подкреплены и региональным нормативно-правовым регулированием. Как правило, это нормативно-правовые акты высокого качества, которые можно рассматривать как модельные – брать за основу и «перекладывать» на другие регионы.