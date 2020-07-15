В Госдуме предлагают заложить дополнительные средства для нацпроекта по туризму

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15 июля 2020, 11:23 [ «Аргументы Недели» ]

Депутат ГД Сергей Кривоносов. Фото: сайт Госдумы РФ

В России в ближайшее время нельзя открывать границы, иначе это может усложнить эпидемиологическую ситуацию, поэтому все силы нужно направить на развитие внутреннего туризма.

Такое мнение высказал зампредседателя думского комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов.

По его словам, необходимо сделать так, чтобы люди не разочаровались, чтобы на курортах соблюдалось соотношение между ценой и качеством предлагаемого продукта. Он также отметил, что если появится отдельный нацпроект, «важно на него направить дополнительные средства и эффективно их распределить».

Кривоносов напомнил, что подкомитет по туризму готовит большой пакет законодательных инициатив по развитию отрасли.

Ранее Путин сообщил, что в России есть большие резервы для внутреннего туризма.