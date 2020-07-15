В Госдуме предлагают заложить дополнительные средства для нацпроекта по туризму
15 июля 2020, 11:23[ «Аргументы Недели» ]
В России в ближайшее время нельзя открывать границы, иначе это может усложнить эпидемиологическую ситуацию, поэтому все силы нужно направить на развитие внутреннего туризма.
Такое мнение высказал зампредседателя думского комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов.
По его словам, необходимо сделать так, чтобы люди не разочаровались, чтобы на курортах соблюдалось соотношение между ценой и качеством предлагаемого продукта. Он также отметил, что если появится отдельный нацпроект, «важно на него направить дополнительные средства и эффективно их распределить».
Кривоносов напомнил, что подкомитет по туризму готовит большой пакет законодательных инициатив по развитию отрасли.
Ранее Путин сообщил, что в России есть большие резервы для внутреннего туризма.
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