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Путин сообщил, что в России есть большие резервы для внутреннего туризма

, 10:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Путин сообщил, что в России есть большие резервы для внутреннего туризма
Ялта, Anton Gyngazov/Russian Look

Президент России Владимир Путин в понедельник, 13 июля, заявил, что в России есть большие резервы для внутреннего туризма. Однако, по словам главы государства, нужно развивать инфраструктуру.

Путин подчеркнул, что если многие страны мира до сих пор закрыты для россиян, то в РФ необходимо активно развивать внутренний туризм. "Это очевидные вещи", – заметил российский лидер.

В рамках совещания по национальным проектам Владимир Путин уточнил, что следует развивать инфраструктуру в стране, поскольку без этого туризм в России не будет комфортным для граждан.

ЕТ

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