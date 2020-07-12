Онищенко назвал «самую безопасную» страну для путешествий

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12 июля 2020, 16:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Фото: Геннадий Онищенко, АГН Москва/globallookpress.com

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко назвал самую безопасную для путешествий страну. Известно, что сейчас российские власти решают вопрос о возобновлении международного авиасообщения.

«Самая безопасная страна - Китай. В нем ниже всех заболеваемость - 5,8 человек на 1000 населения», - пояснил он.

Онищенко отметил, что в Индии тоже низкая заболеваемость, но лететь туда не стоит из-за низкого уровня системы здравоохранения. При этом он считает, что планировать отпуск за границу можно, но учитывая статистику по заболеваемости в каждой стране: «Например, в Испании сейчас заболеваемость выше, чем у нас. Италия более безопасна для перелетов. Франция становится все более безопасной для туристов».

По его словам, полноценное возобновление международного авиасообщения поможет развивать экономику. Онищенко считает, что оставлять границы закрытыми – «бессмысленно».