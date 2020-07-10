Росавиация разработала матрицу поэтапного возобновления международного авиасообщения
10 июля 2020, 19:59[ «Аргументы Недели» ]Источник: Росавиация
Росавиация сообщила о разработке матрицы поэтапного возобновления авиасообщения с иностранными государствами. В ведомстве подчеркнули, что для этого осуществляется весь необходимый комплекс мер.
В Росавиации уточнили, что матрица поэтапного возобновления авиасообщения с другими странами к настоящему моменту разработана на базе рекомендаций Международной организации гражданской авиации, ВОЗ, а также позиции федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации.
Ранее сегодня аэропорты "Шереметьево", "Внуково" и "Домодедово" заявили о готовности к возобновлению обслуживания с 15 июля международных рейсов.
Уточняется, что первый этап предусматривает открытие воздушного сообщения с теми странами, в которых сложились наиболее благоприятные санитарно-эпидемиологические условия, причем работа по возобновлению авиаперевозок будет осуществляться на базе взаимности.
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