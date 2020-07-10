Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Аэропорты «Шереметьево» и «Внуково» готовы к возобновлению международных рейсов

, 19:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Аэропорты «Шереметьево» и «Внуково» готовы к возобновлению международных рейсов
аэропорт, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В пятницу, 10 июля, стало известно, что московские аэропорты "Шереметьево" и "Внуково" готовы к возобновлению обслуживания с 15 июля международных рейсов. Об этом заявили представители авиагаваней.

Ранее сегодня вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что с 15 июля начнется процесс снятия ограничений на международные полеты.

Директор по связям с общественностью "Шереметьево" Анна Захаренкова заявила, что аэропорт готов к возобновлению международных перевозок. Пресс-секретарь "Внуково" Оксана Соколова в свою очередь заметила, что авиагавань готова к данному процессу с 1 июня.

ЕТ

Политика

Козак оценил заявления Киева по Минским соглашениям. Россия продолжит помогать Донбассу при любых обстоятельствах

Козак оценил заявления Киева по Минским соглашениям. Россия продолжит помогать Донбассу при любых обстоятельствах

Дмитрий Козак заявил, что если Киев официально подтвердит слова Алексея Резникова о необходимости пересмотреть минские соглашения, это будет означать выход Украины из переговорного процесса по Донбассу.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью