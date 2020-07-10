Аэропорты «Шереметьево» и «Внуково» готовы к возобновлению международных рейсов

В пятницу, 10 июля, стало известно, что московские аэропорты "Шереметьево" и "Внуково" готовы к возобновлению обслуживания с 15 июля международных рейсов. Об этом заявили представители авиагаваней.
Ранее сегодня вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что с 15 июля начнется процесс снятия ограничений на международные полеты.
Директор по связям с общественностью "Шереметьево" Анна Захаренкова заявила, что аэропорт готов к возобновлению международных перевозок. Пресс-секретарь "Внуково" Оксана Соколова в свою очередь заметила, что авиагавань готова к данному процессу с 1 июня.
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