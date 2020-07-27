В Госдуме назвали взвешенным решение ЦБ о снижении ключевой ставки
27 июля 2020, 22:00[ «Аргументы Недели» ]
Решение Банка России снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 4,25% годовых является взвешенным и соответствует текущей экономической ситуации.
Об этом заявил председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его оценке, очередное снижение ставки, пусть и не такое заметное, как в июне этого года, положительно повлияет на доступность кредитных ресурсов, прежде всего для населения.
«Очевидно, что пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики еще есть, в том числе в перспективе для снижения ключевой ставки до 3,5%, но регулятору, скорее всего, придется учитывать быстро меняющуюся ситуацию, в том числе рост инфляционных ожиданий, и действовать осторожно», – считает Аксаков.
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