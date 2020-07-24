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ЦБ: Для возврата к докризисному уровню экономике РФ потребуется 1,5 года

, 17:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

ЦБ: Для возврата к докризисному уровню экономике РФ потребуется 1,5 года
Эльвира Набиуллина. Фото: сайт ГД РФ

Центробанк оценивает срок возврата российской экономики к докризисному уровню примерно в полтора года.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина считает, что восстановление экономической активности в РФ до предкризисных уровней займет именно такой промежуток времени. Так она прокомментировала решение ЦБ понизить ключевую ставку до 4,25% с 4,5%.

По словам Набиуллиной, ЦБ продолжает смягчение денежно-кредитной политики с учетом того, что все еще сохраняются риски отклонения инфляции вниз от 4% в 2021 году. Это, в свою очередь, связано со значительным снижением экономической активности, падением внутреннего и внешнего спроса, на восстановление чего понадобится более полутора лет, сказала глава Центробанка.

ДВа

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