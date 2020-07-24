ЦБ: Для возврата к докризисному уровню экономике РФ потребуется 1,5 года
24 июля 2020, 17:55[ «Аргументы Недели» ]Источник: Интерфакс
Центробанк оценивает срок возврата российской экономики к докризисному уровню примерно в полтора года.
Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина считает, что восстановление экономической активности в РФ до предкризисных уровней займет именно такой промежуток времени. Так она прокомментировала решение ЦБ понизить ключевую ставку до 4,25% с 4,5%.
По словам Набиуллиной, ЦБ продолжает смягчение денежно-кредитной политики с учетом того, что все еще сохраняются риски отклонения инфляции вниз от 4% в 2021 году. Это, в свою очередь, связано со значительным снижением экономической активности, падением внутреннего и внешнего спроса, на восстановление чего понадобится более полутора лет, сказала глава Центробанка.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.