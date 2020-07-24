ЦБ снизил ключевую ставку до нового исторического минимума
24 июля 2020, 13:44[ «Аргументы Недели» ]Источник: ЦБ РФ
Днем в пятницу, 24 июля, стало известно, что Банк России снизил ключевую ставку до нового исторического минимума. Подчеркивается, что сейчас данный показатель находится на уровне 4,25 процента.
В Центробанке уточнили, что с момента последнего решения по ключевой ставке было зафиксировано снижение кредитных и депозитных ставок.
Уточняется, что Банк России снизил ключевую ставку на 25 б. п. В регуляторе отметили, что дезинфляционные факторы в настоящий момент по-прежнему оказывают значительное влияние на инфляцию. Отмечается, что ЦБ намерен оценивать целесообразность дальнейшего снижения данного показателя в рамках ближайших заседаний.
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