В Центробанке видят пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки
13 июля 2020, 15:44[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Председатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина днем в понедельник, 13 июля, заявила, что в ЦБ в настоящий момент видят пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки.
Набиуллина напомнила, что в июне ключевая ставка была снижена до 4,5% – это стало историческим минимумом. В Банке России заявили, что данные, полученные с момента последнего решения по ставке подтверждают, что пространство для дальнейшего снижения сохраняется.
В ЦБ также заметили, что с начала пандемии коронавируса нового типа банки реструктурировали кредитов на общую сумму 4,3 трлн рублей.
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