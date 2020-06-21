Банк России снизил ключевую ставку сразу до 4,5% годовых, обновив ее исторический минимум

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21 июня 2020, 16:22 [ «Аргументы Недели» ]

Эльвира Набиуллина, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Банк России 19 июня объявил о снижении ключевой ставки до 4,5% годовых. Регулятор снизил этот показатель сразу на один процентный пункт впервые за пять лет, обновив исторический минимум ключевой ставки.

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

В сообщении регулятора от 19 июня говорится, что "Банк России принял решение о том, что с 22 июня 2020 года процентная ставка по кредитам Банка России, направленным на поддержку кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), а также кредитования на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости, будет снижена с 3,50 до 2,50% годовых.

Данное снижение касается как вновь предоставляемых, так и ранее предоставленных кредитов Банка России в рамках данных механизмов (с совокупным лимитом 500 млрд рублей)".

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина объяснила решение Банка России о снижении ставки тем, что события последних полутора месяцев в полной мере подтвердили наличие пространства для существенного снижения ключевой ставки.