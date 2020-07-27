В банковском договоре по вкладу появится важная квадратная рамка

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27 июля 2020, 19:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Договор. Фото: Pixabay

Банкиров планируют обязать указывать минимальный доход по вкладу в квадратной рамке.

В Госдуме обсуждается инициатива обязать банки указывать минимальную доходность по вкладам на первой странице договора. Для реальной ставки отведут специальную рамку, текст в которой должен быть хорошо читаемым.

«Банк в договоре банковского вклада раскрывает значение процентной ставки по вкладу, определяющее минимальный доход по вкладу, который кредитная организация обязана выплатить вкладчику», – говорится в тексте законопроекта, размещенном в базе Госдумы.

В документе отдельно отмечается, что минимальная ставка должна размещаться «в квадратной рамке в правом верхнем углу первой страницы договора».