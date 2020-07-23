Общественники предлагают запретить оформление кредитов через мобильные приложения

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23 июля 2020, 08:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Мобильный телефон. Фото: pixabay.com

На имя председателя ЦБ России Эльвиры Набиуллиной пришло письмо с предложением оформление кредитов через мобильные приложения.

Автор письма – глава общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов, который отмечает, что участились случаи, когда злоумышленники, получая доступ к телефонам граждан, оформляют на них кредиты через мобильные приложения, а после обналичивают их.

«Мошенники используют разные пути для доступа к мобильным приложениям граждан, но всегда действуют по одной отработанной схеме», - говорится в письме.

Ранее в Госдуме предлагали запретить банкам и МФО организациям продвигать своих кредитные продукты по телефону.