В рекламе банковских услуг будут предупреждать об обязательствах граждан по кредитам

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14 мая 2020, 13:01 [ «Аргументы Недели» ]

Кредитные карты. Фото: сайт Госдума РФ

Принятие законопроекта обеспечит правовое информирование граждан и защиту их имущественных прав. Об этом заявила автор законопроекта Ирина Яровая.

В документе говорится, что реклама услуг, связанных с предоставлением кредита или займа, пользованием им и погашением кредита или займа в каждом случае должна сопровождаться предупреждением о том, что гражданин отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Согласно документу, в данной рекламе, распространяемой в радиопрограммах, продолжительность такого предупреждения должна составлять не менее чем три секунды, в рекламе, распространяемой в телепрограммах, при кино- и видеообслуживании – не менее чем пять секунд, и такому предупреждению должно быть отведено не менее чем 7% площади кадра. В рекламе, распространяемой другими способами, такому предупреждению должно быть отведено не менее чем 10% рекламной площади.

«Предлагаемые меры направлены в первую очередь на защиту прав потребителей. К сожалению, мы видим на рынке давление на потребителя, когда реклама, воздействуя на эмоцию, формирует ошибочное представление о бесплатности кредита, вуалируя возможные для заемщика негативные последствия», – пояснила суть изменений Яровая.

Ранее Госдума приняла закон о заочном проведении собраний в многоквартирных домах.