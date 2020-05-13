Госдума приняла закон о заочном проведении собраний в многоквартирных домах

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13 мая 2020, 18:23 [ «Аргументы Недели» ]

Многоквартирные дома. Фото: сайт Госдума РФ

Собрания жильцов многоквартирных домов отныне можно проводить заочно. Соответствующий закон в третьем, окончательном чтении приняла Госдума.

В соответствии с законом собрание возможно проводить через интернет. Также поправки расширяют перечень включенных дистанционных систем: это может быть не только система ГИС ЖКХ, но и региональные системы.

Кроме этого, закон определяет порядок и сроки проведения годового собрания собственников ТСЖ и ЖКХ, которое должно пройти до конца этого года. Ранее было установлено, что оно должно состояться до конца июня.

Закон также вносит поправку о порядке управления многоквартирными домами, которые строятся в рамках реновации в Москве.

Ранее в ГД предложили разрешить полицейским вскрывать автомобили.