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В ГД предложили разрешить полицейским вскрывать автомобили

, 12:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

В ГД предложили разрешить полицейским вскрывать автомобили
фото: проверка цифрового пропуска, Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Правительство РФ внесло в Государственную Думу законопроект о расширении полномочий полицейских, в частности о праве вскрывать автомобили. Об этом стало известно в среду, 13 мая. 

В тексте говорится, что полицейские смогут вскрывать транспортные средства для спасения жизни граждан, задержания преступников, обеспечения безопасности при массовых беспорядках или чрезвычайных ситуациях, но хозяин должен быть оповещен об этом в течение 24 часов, пишет RT.

Отмечается, что в документе закреплено право оцеплять или блокировать территорию жилых домов, строений и других объектов, а также проводить в границах оцепления осмотр как граждан, так и автомобилей. Кроме того, прописаны случаи применения огнестрельного табельного оружия.

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