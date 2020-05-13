В ГД предложили разрешить полицейским вскрывать автомобили

Аргументы Недели → Общество 13+

13 мая 2020, 12:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

фото: проверка цифрового пропуска, Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Правительство РФ внесло в Государственную Думу законопроект о расширении полномочий полицейских, в частности о праве вскрывать автомобили. Об этом стало известно в среду, 13 мая.

В тексте говорится, что полицейские смогут вскрывать транспортные средства для спасения жизни граждан, задержания преступников, обеспечения безопасности при массовых беспорядках или чрезвычайных ситуациях, но хозяин должен быть оповещен об этом в течение 24 часов, пишет RT.

Отмечается, что в документе закреплено право оцеплять или блокировать территорию жилых домов, строений и других объектов, а также проводить в границах оцепления осмотр как граждан, так и автомобилей. Кроме того, прописаны случаи применения огнестрельного табельного оружия.

Ранее депутат Госдумы Сергей Неверов предложил пересчитать ОСАГО для перевозчиков, которые понесли убытки в период пандемии коронавируса.