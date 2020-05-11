В Госдуме считают необходимым пересчитать ОСАГО для перевозчиков из-за пандемии

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11 мая 2020, 21:50 [ «Аргументы Недели» ]

автомобили. Фото: сайт Госдума РФ

Депутат Госдумы Сергей Неверов предложил пересчитать ОСАГО для перевозчиков, которые понесли убытки в период ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса.

Он обратился к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с предложением «дать рекомендации участникам страхового рынка по перерасчету стоимости ОСАГО и страхования гражданской ответственности перевозчиков за неиспользованный из-за фактической остановки деятельности в условиях противодействия распространению коронавирусной инфекции период».

«Это не только справедливо, но и помогло бы предпринимателям в сфере транспорта в период восстановления после снятия ограничительных мер», – отметил парламентарий.

Ранее сообщалось, что в России начал действовать новый формат полиса ОСАГО.