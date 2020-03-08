Начал действовать новый формат полиса ОСАГО

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8 марта 2020, 11:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

В воскресенье, 8 марта, в России вступил в силу новый формат полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).

Полис нового формата должен включать в себя риски утраты (гибели) или повреждения транспортного средства и может предусматривать франшизу, не превышающую 20% от страховой суммы. Кроме того, должны совпадать сроки действия договоров обязательного и добровольного страхования, т.к. каско и ОСАГО взаимосвязаны. При этом от добровольного страхования можно отказаться, не расторгая договор обязательного.

Теперь автовладелец может указать данные каско на обратной стороне ОСАГО. «Двойной» полис будет доступен как в бумажном, так и в электронном формате.

Ранее сообщалось, что тарифный коридор ОСАГО могут расширить на 30 процентов.