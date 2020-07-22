Минфин предлагает сократить бюджетные расходы на 10 процентов

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22 июля 2020, 14:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: КП

Министр финансов Антон Силуанов. Фото: сайт правительства РФ

В ближайшие три года расходы федеральной казны суммарно снизятся на 4,7 трлн рублей.

К такому решению пришли в Минфине РФ. Расходы бюджета будут сокращены на 10%. Трогать не будут только социальные выплаты, затраты на безопасность и зарплаты чиновников.

Сообщается, что под сокращение на 10% попали 50 статей. Исключение сделано для дотации регионам, пенсии и другие соцвыплаты, содержание судебной системы и обслуживание госдолга.

В Минфине также считают, что экономить нужно губернаторам и внебюджетным фондам. Губернаторы перестанут получать добавки в региональный бюджет за хорошую работу, что позволит сэкономить. 150 млрд рублей, внебюджетным фондам снизят довольствие. На ком конкретно это отразится, решат их руководители.