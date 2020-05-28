Минфин перечислил на поддержку регионов 100 млрд рублей

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28 мая 2020, 10:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Министерство финансов РФ

рубли, pixabay.com

Утром в четверг стало известно, что в минувший вторник Министерство финансов Российской Федерации перечислило 100 миллиардов рублей 56 регионам страны с целью компенсации снижения их доходов.

Распоряжение о перечислении средств премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал еще на прошлой неделе.

Уточняется, что деньги будут направлены в те российские регионы, налоговые и неналоговые поступления которых по состоянию на 1 мая текущего года были ниже поступлений за два минувших года. Размер дотации устанавливался с учетом необходимости финансирования первоочередных расходов бюджетов того или иного субъекта РФ.