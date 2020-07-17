Эксперт: Равновесное значение рубля сейчас должно составлять 80-85 за доллар

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17 июля 2020, 22:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Фото: pixabay.com

В нынешних условиях высокий курс нацвалюты только создает дополнительные проблемы, и с учетом всех факторов равновесное значение рубля сейчас должно составлять 80−85 за доллар. Так считает экономист, глава Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич.

По его словам, валюту искусственно поддерживают на достаточно высоком уровне, что приводит к надуванию финансового пузыря и созданию пирамиды вроде печально известного МММ. Он также считает, что последствия у этого процесса могут быть такими же, как у любой пирамиды. Следовательно, нынешний высокий курс рубля угрожает его обвальным неконтролируемым падением в обозримой перспективе.

«Валюта должна позволять осуществлять экономический рост. В нашей ситуации при росте курса рубля до 80−85 инфляции не будет. Как ее и не было, когда курс подходил к этому уровню. Зато в системе было бы больше денег, и можно было бы осуществлять больше инвестиций и социальных программ», – пояснил эксперт.