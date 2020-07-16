Эксперт: курс рубля ухудшается из-за лоббирования властью интересов олигархов

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16 июля 2020, 10:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

деньги, фото: pixabay.com

Рубль находится сейчас в слабой позиции в парах с иностранными валютами. Вчера доллар торговался выше 71 рубля, хотя к концу дня опустился до 70,92. Ведущий аналитик RoboForex Дмитрий Гурковский комментирует курс доллара.

По мнению Гурковского, это среднесрочно способствует дополнительному закреплению курса в пределах 70−72 рублей. Евро пока закрепился в диапазоне 80−82 рублей, там и останется.

На курс российского рубля на этой неделе влияют не только внешние, но и внутренние факторы.

«Внутренние российские новости обращают на себя внимание в двух моментах. Первый заключается в решении правительства ввести для российских граждан фиксированный размер налога на доходы из-за рубежа (настоящий подарок для олигархов, по-другому и не скажешь). Второй — в отсрочке времени внедрения нацпроектов», — отметил Дмитрий Гурковский.

Он подчеркнул, что власти России по-прежнему лоббируют интересы состоятельных россиян, а на рншение глобальных проблем денег нет. На курс рубля такие новости обычно не действуют, но инвестиционный климат это ухудшает, который важен для нерезидентов», — продолжает эксперт.

Центробанк, по мнению аналитика RoboForex, явно настроен на снижение ставки, ссылаясь на «символическую» инфляцию в качестве основного мотива для этого решения. Инвесторы давно готовы к тому, что ЦБ доведёт ключевую ставку до 4% ранней осенью, на чём и «успокоится». Рубль на такие прогнозы пока что не реагирует.

В связи с этим экономист считает, что прогноз курса доллара на ближайшее время обойдется без неожиданностей.

«Разговоры о вероятной деноминации мало кого сейчас испугали — есть и другие способы „взбодрить“ население, а иных целей эта мера и не несла. В итоге валютный мир по-прежнему наполнен „шумом и волатильностью“, но факт остаётся фактом: рубль сохраняется в слабой позиции и там далее и останется», — дает прогноз курса Дмитрий Гурковский.убль остается в слабой позиции в парах с иностранными валютами. В среду, 15 июля доллар торговался выше 71 руб., хотя под конец дня опустился до 70,92. Ведущий аналитик RoboForex Дмитрий Гурковский считает, что это среднесрочно способствует дополнительному закреплению курса в пределах 70−72 руб. Евро неплохо смотрится в диапазоне 80−82 руб., где пока и останется.

На курс российской валюты на этой неделе действуют не только внешние, но и внутренние факторы.

«Внутренние российские новости обращают на себя внимание в двух моментах. Первый заключается в решении правительства ввести для российских граждан фиксированный размер налога на доходы из-за рубежа (настоящий подарок для олигархов, по-другому и не скажешь). Второй — в отсрочке времени внедрения нацпроектов», — комментирует новости курса доллара Дмитрий Гурковский.

«В комплексе всё это значит, что власть всё так же лоббирует интересы состоятельной прослойки населения, а на реализацию глобальных целей денег по-прежнему не находит. Курс рубля обычно нечувствителен к такому новостном потоку, но в результате инвестиционный климат, важный для нерезидентов, это несколько ухудшает.



Центробанк, отмечает эксперт, определенно настроен на снижение ставки, ссылаясь на «символическую» инфляцию в качестве основного мотива для этого решения. Инвесторы давно готовы к тому, что ЦБ доведёт ключевую ставку до 4% в начале осени, на чём и «успокоится». Реакции рубля на такие прогнозы пока нет.

В связи с этим Гурковский считает, что прогноз курса доллара на ближайшее время обойдется без неожиданностей.